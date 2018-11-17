決戰黃金周！韓國瑜今晚登鳳山 陳其邁氣球大遊行

國民黨高雄市長候選人韓國瑜17日將在鳳山造勢，晚會走歡樂路線，安排藝人與群眾一起高歌。圖為日前在鳳山造勢場景。（本報資料照片）

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中國時報
地方中心／綜合報導
民進黨高雄市長候選人陳其邁17日將參加「We Care」氣球大遊行，圖為陳昨晚在臉書張貼活動預告，要大家一起來參加。（摘自陳其邁臉書）
六都黃金周　藍綠大拚場
支持者熱情相挺　韓國瑜三山晚會紅眼眶

選前黃金周末藍綠大拚場！國民黨高雄市長候選人韓國瑜17日鳳山再造勢，人數上看10萬，唱歌、脫口秀營造歡樂氣氛；而造勢調性愈來愈悲情的陳其邁則參加「We Care」遊行轉換氣氛，隔天再於岡山擴大造勢，力拚對手日前韓流滿溢的岡山大會戰。

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韓總Q版人偶亮相 歡唱愛你一萬年

韓國瑜團隊今晚在高市議會後方首場自辦造勢大會，將以「打造高雄，全台首富」為主題，呼應韓國瑜的「安居樂業、快樂無比」高雄價值，安排藝人演唱、政治脫口秀，歡樂之外，韓國瑜也會花20分鐘談嚴肅政見。

因政見網站24小時內成功達萬次分享目標，韓國瑜將實現承諾，加碼親自演唱《愛你一萬年》，韓總禿頭造型Q版充氣吉祥物人偶，也會首度登場炒氣氛。

陳其邁則沖淡近日造勢悲情氣氛，今天參加「We Care」氣球大遊行對抗韓流，預計3萬人參加，將默默走在最後的鸚鵡氣球大隊；周日則轉往岡山大造勢，預告也會走歡樂路線。

We Care鸚鵡壓軸 估3萬人對抗韓流

選前黃金周末，北市僅民進黨籍市長候選人姚文智舉辦大型造勢活動，「手牽手—手護國家首都」邀民眾上街，用牽手展現團結；國民黨丁守中周日舉辦中山大同區團結誓師；無黨籍柯文哲周六無大型造勢，但周日在北門辦「光榮城市」園遊會、晚會，強打政績牌。

台中市長林佳龍今天回防原縣區車隊掃街，晚間6時在太平區太平體育場舉辦「我們都是台中隊光榮晚會」，前行政院長游錫堃將站台力挺；國民黨候選人盧秀燕今晚將於葫蘆墩夜市辦「翻轉台中，飛燕啟程」萬人造勢。

龍辦台中隊光榮晚會 飛燕萬人造勢

國民黨新北市長候選人侯友宜今邀前總統馬英九、市長朱立倫在土城站台造勢，預計將湧入1萬5000人，明天再到新莊邀民眾「挺正義、護新北」；民進黨蘇貞昌則在樹林、林口拚場，除找歌手助陣外，林口場也請來桃園市長鄭文燦助講。

國民黨台南市長候選人高思博今晚在新營推出「重返美好年代」晚會，姊夫朱立倫陪同造勢；民進黨黃偉哲則於明天下午舉辦「站出來！挺台南！」黃金周相挺大會，估計上萬人。

桃園方面，民進黨鄭文燦南桃園總部今日舉辦「燦市場」邀特色市場料理擺攤，晚間還有民主快炒店大辦桌，邀市民呷辦桌配「嘻哈那卡西」；國民黨陳學聖今將參加環保人士潘忠政發起的守護大潭藻礁活動，馬英九明天再度造訪桃園，陪陳學聖造勢拜票。

(中國時報)

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