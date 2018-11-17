APEC台美互動 可望創最高層級！張忠謀將與彭斯 雙邊會談

APEC領袖代表張忠謀與夫人張淑芬昨抵達巴布亞紐幾內亞，台灣同鄉會在飯店門口等候，熱烈歡迎。（楊孟立攝）

友善列印
中國時報
／桃園機場、巴紐莫士比港連線報導

APEC領袖代表陸續抵達，我領袖代表張忠謀今天將與美國領袖代表、副總統彭斯（Mike Pence）雙邊會談，創下台美在APEC場合會談的最高層級；除此之外，張忠謀也會與日本首相安倍進行會談。外交部僅證實，積極安排雙邊會談，惟內容不便說明。

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張忠謀16日上午率團啟程，國安會祕書長李大維及外交部長吳釗燮等人專程前往送機。登機前張忠謀表示，自己會盡力，「Do my best！」並把握機會與各國領袖代表自然互動。

Do my best！ 關切貿易爭端

張忠謀的專機昨天下午抵達巴布亞紐幾內亞首都莫士比港後，巴紐外交部長Rimbink Pato、外交部次長Barbara Age親自接機，巴紐台灣同鄉會會長吳福財也率20多名台商在飯店門口列隊歡迎。

媒體詢問張忠謀將要跟彭斯、安倍談些什麼？張忠謀不露口風，但張忠謀在登機前發表談話時強調，將在會中展現台灣最好的一面，並努力爭取該有的利益。

近來台美互動越來越頻繁密切，開展全方位合作夥伴關係。據了解，張忠謀與彭斯的雙邊會談將圍繞「印太戰略」，由於美國軍艦在今年7月、10月二度穿越台灣海峽，引起北京不悅，因此「自由航行」將會是其中一大主題。

貿易爭端解決是美國在本屆最關心的重點，預料彭斯在與張忠謀會談時也會觸及。自認是「業餘經濟學家」張忠謀，有機會的話會針對貿易議題，以及貿易若未能產生普遍性利益而造成利益落差表示個人看法。

對於美國近來所關心的「假新聞」，以及「假新聞」對台灣民主機制、社會穩定所帶來的危害，預料也會成為雙方會談項目之一。

會安倍 將表達入CPTPP決心

此外，日本是「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）主導國，儘管去年的領袖代表宋楚瑜已經向安倍提起台灣加入CPTPP的意願，安倍也表達支持；今年張忠謀也不會放過機會，必定會再次向安倍表達台灣要加入CPTPP的決心以及為了加入所做的準備。

反之，安倍前兩年在與宋楚瑜會談的時候，都主動觸及核災地區食品進口問題，依照推測，今年應該還會向張忠謀再次提出核食議題。至於兩岸關係攸關亞太區域穩定，也會是日本關心的重點。

(中國時報)

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