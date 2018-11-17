「超級周末」南下新竹輔選徐欣瑩！唯一政績亮點 柯文哲周日北門造勢

2018年11月17日 04:11 中國時報 張潼 、 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲選前超級周末除陪新竹縣長候選人徐欣瑩掃街外，周日最重要活動是出席北門造勢。（趙雙傑攝）

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選前「超級周末」，各縣市長候選人紛紛安排大型造勢活動，但選情緊繃的台北市長柯文哲卻反其道而行，17日南下新竹縣幫民國黨縣長候選人徐欣瑩輔選，18日出席公辦政見會後，晚間將在北門辦「行動競選總部－光榮城市」造勢，盼以政績爭取支持。

收割前任 議員諷難挺

不過藍綠市議員諷說，北市和4年前沒兩樣，毫無重大建設，柯P甚至「割稻尾」前任市長政績，這樣實在無法說服市民，根本挺不下去。

柯今凌晨將先到環南市場、萬華區雙和街市場拜票，妻陳佩琪當分身到建國花市拜票，盼選前掃完傳統市場；下午先出席士林北投區議員候選人黃郁芬活動，晚間赴新竹縣陪徐欣瑩拜票。

強打7-11 柯辦盼珍惜

至於周日，在結束公辦政見會後，就到北門出席光榮城市造勢晚會。北門是1周來柯不斷透過辯論會、政見發表會甚至堵訪，向外界主打的政績。他多次強調，北門不是1、2、3從天上掉下來，前面多次會議，決定拆除忠孝西路公車專用道、忠孝橋引道等，才讓百年歷史的北門重現風華。

柯文哲競辦發言人林昆鋒說，選北門舉辦選前超級周末唯一一場活動，就是主打過去4年北市府政績；而園遊會安排金曲演唱，希望吸引40歲以上民眾參加，有「繼往開來」象徵意義。林強調，選戰最後階段，希望讓市民感受柯幾乎是「7-11市長」、兢兢業業工作的成果，盼市民「珍惜」，再給下一個4年，讓改變持續發生。

市政跳票 剪綵自曝短

不過，議員似不買帳。國民黨議員秦慧珠說，前台北市長黃大洲、馬英九和郝龍斌，都留給市民有感政績，像大安森林公園、基隆河截彎取直、12區運動中心和一年一條捷運開通。

她說，柯上任後向市民承諾社宅4年5萬戶，後改8年5萬戶，再變4年2萬戶，最後改口規畫、設計和施工1.2萬戶，痛批柯毫無建設，還留下大爛蛋。

議員王鴻薇抨擊，柯選舉請假前拚命剪綵，就因沒政績，只好同一工程一剪再剪，連捷運手扶梯啟用和還沒驗收的工程都剪綵，完全自曝其短。

民進黨議員許淑華表示，市民最在意的是有感政績，4年來柯只做像鄰里交通改善計畫的「小事」，不見大型公共建設。她認為，市民最在乎5大案、都更，都沒看到改變或成效，柯文哲沒政績只會批來批去，市民無感根本挺不下去。

(中國時報)