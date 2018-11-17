「超級周末」南下新竹輔選徐欣瑩！唯一政績亮點 柯文哲周日北門造勢

北市北門廣場。（黃世麒攝）

友善列印
中國時報
／台北報導
台北市長柯文哲選前超級周末除陪新竹縣長候選人徐欣瑩掃街外，周日最重要活動是出席北門造勢。（趙雙傑攝）
首都大戰五五波 旺旺中時民調：丁32.8%幾追平柯

選前「超級周末」，各縣市長候選人紛紛安排大型造勢活動，但選情緊繃的台北市長柯文哲卻反其道而行，17日南下新竹縣幫民國黨縣長候選人徐欣瑩輔選，18日出席公辦政見會後，晚間將在北門辦「行動競選總部－光榮城市」造勢，盼以政績爭取支持。

姚批柯萊爾 施政4年全謊言
敬老金爭議升級 姚喊價2000元

收割前任 議員諷難挺

不過藍綠市議員諷說，北市和4年前沒兩樣，毫無重大建設，柯P甚至「割稻尾」前任市長政績，這樣實在無法說服市民，根本挺不下去。

柯今凌晨將先到環南市場、萬華區雙和街市場拜票，妻陳佩琪當分身到建國花市拜票，盼選前掃完傳統市場；下午先出席士林北投區議員候選人黃郁芬活動，晚間赴新竹縣陪徐欣瑩拜票。

強打7-11 柯辦盼珍惜

至於周日，在結束公辦政見會後，就到北門出席光榮城市造勢晚會。北門是1周來柯不斷透過辯論會、政見發表會甚至堵訪，向外界主打的政績。他多次強調，北門不是1、2、3從天上掉下來，前面多次會議，決定拆除忠孝西路公車專用道、忠孝橋引道等，才讓百年歷史的北門重現風華。

柯文哲競辦發言人林昆鋒說，選北門舉辦選前超級周末唯一一場活動，就是主打過去4年北市府政績；而園遊會安排金曲演唱，希望吸引40歲以上民眾參加，有「繼往開來」象徵意義。林強調，選戰最後階段，希望讓市民感受柯幾乎是「7-11市長」、兢兢業業工作的成果，盼市民「珍惜」，再給下一個4年，讓改變持續發生。

市政跳票 剪綵自曝短

不過，議員似不買帳。國民黨議員秦慧珠說，前台北市長黃大洲、馬英九和郝龍斌，都留給市民有感政績，像大安森林公園、基隆河截彎取直、12區運動中心和一年一條捷運開通。

她說，柯上任後向市民承諾社宅4年5萬戶，後改8年5萬戶，再變4年2萬戶，最後改口規畫、設計和施工1.2萬戶，痛批柯毫無建設，還留下大爛蛋。

議員王鴻薇抨擊，柯選舉請假前拚命剪綵，就因沒政績，只好同一工程一剪再剪，連捷運手扶梯啟用和還沒驗收的工程都剪綵，完全自曝其短。

民進黨議員許淑華表示，市民最在意的是有感政績，4年來柯只做像鄰里交通改善計畫的「小事」，不見大型公共建設。她認為，市民最在乎5大案、都更，都沒看到改變或成效，柯文哲沒政績只會批來批去，市民無感根本挺不下去。

(中國時報)

姚批柯萊爾 施政4年全謊言
敬老金爭議升級 姚喊價2000元
獨派開第一槍 籲棄柯保姚
決戰黃金周！韓國瑜今晚登鳳山 … 姚批柯萊爾 施政4年全謊言

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。