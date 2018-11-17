姚批柯萊爾 施政4年全謊言

民進黨台北市長候選人姚文智16日在大巨蛋前召開「Yong翻台北-青年站出來」記者會，控大巨蛋問題至今無解，希望大家支持他前進市府，接管大巨蛋。（郭吉銓攝）

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中國時報
／台北報導

民進黨台北市長候選人姚文智昨指著正在施工的大巨蛋，質疑「這個是柯市長說的維護工安停工嗎？」並痛批台北市長柯文哲是「柯萊爾」（Liar），與財團勾結，讓大巨蛋變爛尾樓。

姚文智昨與多位年輕人在大巨蛋旁舉行「Young翻台北－青年站出來」記者會，介紹1118「守護國家首都－前進市政府、接管大巨蛋」活動。他要大家看一下大巨蛋，遠雄招牌掛上去，還有人正施工，「這樣叫停工嗎」？柯文哲4年施政，就是「Liar」（謊言）一個字形容，從政治獻金、市政、還債、五大案、大巨蛋，謊話太多。

姚文智說，對大巨蛋政策，柯文哲是Liar，丁守中則完全沒提解決方案，「他出身國民黨，怎可能解決馬時代的官商勾結？」　另方面，丁守中早上也在大巨蛋前與郝龍斌向民眾請託。不料，遇社民黨議員候選人游藝到場嗆聲。丁守中說，他來抗議遠雄與柯文哲的事，應該去問現任市長柯文哲。郝龍斌也批，大巨蛋原規畫2017年世大運開幕場館，但柯文哲違法停工，把大巨蛋變爛攤，今天造勢的人不去問柯文哲卻跑到這，莫名其妙！

柯陣營發言人林昆鋒昨重申，大巨蛋現存問題都是國民黨執政時期決策，如何期待製造問題的團隊解決大巨蛋爭議？製造問題的前市長郝龍斌，也不應規避。

(中國時報)

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