敬老金爭議升級 姚喊價2000元

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中國時報
／台北報導

台北市長選情激烈，台北市長柯文哲媽媽日前談到重陽敬老金說，「身體不好要1500幹嘛」，姚文智昨酸「感謝柯媽媽提醒」，未來台北市敬老津貼要重新思考，身體好的領跟柯媽媽一樣多的2000元；身體不好就改領「敬老醫療津貼」，上限也不能超過柯媽媽領的2000元。

北市選情熱烈，柯媽媽近日左右開攻，姚文智昨談及媽媽感傷落淚。姚昨表示，他覺得很抱歉，當時是想到父親剛過世，才會有情緒，但他遭霸凌、屈辱已很久。不過他想特別感謝柯媽媽，因她的提醒讓他覺得未來台北市應重新思考敬老津貼政策。

姚說，未來台北市敬老津貼，身體好的就領取跟柯媽媽一樣多的敬老津貼，身體不好就改領「敬老醫療津貼」，上限不能超過柯媽媽的2000元。

姚說，他長期認為政治是專業，家人不需對公共議題講那麼多話，他有與媽媽通電話，希望她在家裡好好休息。姚說，有人請他媽媽來掃街，但媽媽腳不太好，身體可能負擔不了。

藍綠對手都承諾，若勝選一定恢復發放禮金。柯昨受訪仍表達不以為然，強調政治上有競爭，但還是要維持一定程度理想性，不應操弄世代衝突換取選票。

雖常遇民眾抗議敬老金取消，但柯仍定調自己做對的事，不願修正並稱，自己作外科醫生，最重要會議就是那種併發症、死亡病例討論會，所以不對的政策都願修改，但到現在為止，無論政治、社會、公共行政學界，都沒學者出來說應發齊頭的重陽敬老金，表示學理上這是不對的，「當然騙取選票還是有用啦！」

柯直言，現階段台灣社會有世代衝突，從太陽花學運就可知，面對世代間不同意見，如何變和諧共融社會？比方市府推青銀共居、樂齡學堂，或文山老人院內設幼兒園，都因世代有衝突，但要建構一個較和諧的社會。

(中國時報)

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