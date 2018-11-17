獨派開第一槍 籲棄柯保姚

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中國時報
／台北報導

台北市長選戰頻傳棄保，獨派社團昨天站出來開第一槍，呼籲市民「棄柯保姚」，放棄沒有政績的「柯萊爾」。台灣社社長張葉森表示，台北市長選舉幾乎已不被民進黨重視，姚文智「幾乎被上層所拋棄」，但基層民意有龐大力量，既然黨提名了，一定要讓姚文智當選。

台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏指出，「民進黨要繼續帶領台灣必須有誠信，不能將自己提名的候選人放著不管，這是沒有誠信的做法，是很丟臉的事」；「偷偷支持柯文哲的，我們都看到了，未來一定要黨紀處分。」

台灣社、客社、北社及台灣教師聯盟等本土社團昨公開力挺姚文智；並高分貝要求民進黨不該背叛黨格黨魂，選戰最後關頭，從黨主席蔡英文到各層級黨公職，都應「唯一支持姚文智」。

張葉森說，現在柯文哲走到哪裡都被嗆，所以柯陣營已開始操作棄保，如果要棄保，只有「棄柯保姚」或「棄丁保姚」，讓有台灣主體意識的姚當選。

他說，蔡英文日前為改革帶來的負面影響道歉，本土社團感佩她的改革毅力，但改革仍讓社會惶恐不安，他希望社會收起不安的情緒，用理智看待選舉，看候選人的魄力與執行力。

楊憲宏指出，柯文哲是中共支持的候選人，2014年很多人被柯騙了。從現在起會仔細記錄民進黨府院黨到立法院所有從政的黨公職，是否支持姚文智。

(中國時報)

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