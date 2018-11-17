史上最強媽媽 左右開弓反嗆

「媽寶」議題發酵之際，柯媽媽何瑞英左批姚文智，右打丁守中，已成史上最強媽媽。圖為柯媽16日在文山區掃街。（吳堂靖攝）

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中國時報
／台北報導
國民黨16日起展開「立委路口集氣拜票」系列活動，國民黨副主席郝龍斌（左二）在忠孝光復路口為台北市長候選人丁守中（左一）拉票。（郭吉銓攝）

「第一媽媽」何瑞英批民進黨台北市長候選人姚文智「最沒路用」，姚稱「媽媽得知後，在陰暗客廳氣得發抖」，還為此激動落淚，何瑞英16日冷回「不知道，有人罵才會回應，不認識他啦！」另反酸丁守中的「媽寶說」，左右開弓回擊藍綠對手，柯文哲無奈說，會回去勸媽媽「Take easy」！

「第一爸媽」昨一早從新竹北上為兒子掃街獲攤商熱烈歡迎，但原定拜訪木柵市場、興德路攤集場、興隆市場3處，疑因連日操勞，延後1小時到，且第2場取消，媒體詢是否太累？柯媽連忙否認，「不會啦！高興就不會累！」

面對姚文智談母親「氣到發抖」落淚，柯媽說「別理他！我也會哭呀，只是你們沒看到！」至於丁守中在臉書以「柯媽媽請問您幾號？」諷柯親友團幫忙打對手，更批姚、柯都是媽寶，柯媽忍不住回酸「（要我選）200萬（保證金）他繳呀！每人都疼小孩，都是媽寶！」

由於柯媽態度明顯較低調，加上柯競辦人員緊盯頻阻發問，媒體質疑柯媽是否被封口？柯媽連忙否認。柯文哲緩頰說，媽媽是護子心切，但人家罵我們是不是一定要回罵，人活在世上要做的事太多，會勸她take easy。

只是「媽寶」議題仍發酵。丁守中與郝龍斌昨一起在大巨蛋前拜票，丁守中再指柯媽媽好像也在選，國民黨副主席郝龍斌一旁幫腔，直指柯是「道地的媽寶」。

國民黨中央委員連勝文則在臉書說，丁守中問柯媽幾號，「我則是想問，誰才是真正的媽寶？」他進一步說，上次市長選舉，柯外圍及名嘴創出一句名言「別讓勝文不開心」，並在沒任何根據下硬說是自己母親所言，想塑造「媽寶」形象，最後證實是100％假新聞。

連勝文說，沒想到風水輪流轉，不到4年柯文哲就原形畢露，「他才是台灣政界有史以來『最強媽寶』！

(中國時報)

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