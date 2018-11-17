韓流幕後推手 吳晟現身挺綠

2018年11月17日 04:11 中國時報 陳界良 ／彰化報導 ／彰化報導

原擔任北農總經理的韓國瑜，因總統府資政、詩人吳晟的女兒吳音寧接任北農總經理，讓韓離開北農，沒想到代表國民黨參選高雄市長後，掀起席捲全台、撼動民進黨選情的「韓流」，吳晟17日將與蔡英文總統為彰化縣長候選人魏明谷站台力抗韓流，備受關注。

吳音寧掌北農 被譏靠爸

北農總經理吳音寧去年上任後，先是被台北市議會質疑專業度、看不懂財務報表，又爆發今年農曆春節期間北農連休導致菜價下跌、用業務推廣費購買殘貨遠送給溪州鄉社福團體、送民進黨市黨部洋酒等，爭議不斷。

吳音寧的父親是鄉土作家吳晟，吳晟擔任總統府資政，與綠營關係密切，吳音寧能出任北農總經理，也被質疑是「靠爸族」。 但吳晟在6月間出面力挺女兒，指出吳音寧被貼很多標籤，非常不公平，並表示吳音寧接任北農總經理，與他是總統府資政無關。

吳晟的作品多以農村的人文為背景，被譽為「鄉土作家 」，本土色彩濃厚。教職退休後，吳晟推廣種樹，過去幾年國民黨執政時推動二林中部科學園區，因計畫引用莿仔埤圳水源，以及彰南產業園區計畫引進橡膠產業，他還與時任溪州公所祕書的女兒吳音寧走上街頭。

2016年民進黨中央執政，蔡英文當上總統，大動作展開勞工一例一休、軍公教年金改革，惹來民怨不休。當時，吳晟、吳音寧父女開始被質疑是與當權者站在一起，「正義的聲音」不見了。

支持年改的吳晟，本身卻是坐領優渥月退俸的「既得利益者」，直到去年，吳音寧毫無農業經營經驗就獲聘北農總經理，輿論更一片罵聲，直批是民進黨酬庸，還被諷是「250萬元年薪的實習生」。

韓被擠走南下 造就旋風

若無吳音寧接掌北農總經理，「擠掉」韓國瑜，就不會有現在參選高雄市長的韓國瑜；再對比吳音寧的行事風格與爆發諸多爭議，更凸顯韓國瑜的「直率」與「坦然」，造成「韓流」席捲全台，吳晟、吳音寧父女儼然是造成「韓流」的推手之一。

吳晟催生的台灣農村文學館將在全國最大平地森林溪州公園生根，蔡英文、文化部長鄭麗君與縣長魏明谷16日與數十名文學界人士齊聚，為台灣農村文學館願景主持啟動儀式。

魏明谷今天舉行造勢活動，吳晟也將站台輔選，此舉對民進黨的選情是利多或利空，遭地方質疑。

(中國時報)