民進黨陷危機 議員老將也告急

2018年11月17日 04:11 中國時報 林宏聰

國民黨高雄市長候選人韓國瑜剛到高雄，外界都不看好，認為他頂多攪亂議員戰局，綠營更誇口席次過半毫無懸念，豈料韓流日漸壯大，撼動港都，不僅民進黨新人陷入苦戰，議會老將也罕見猛打告急牌，擔心在選情拉鋸下，黨內同志、小綠戰友搶票紅了眼，老馬也可能失蹄。

昨在高雄前金、新興、苓雅議員選區，有場別具意義的聚會，主角周玲妏是民進黨連任4屆的現任議員，16年來基層實力有目共睹，雖是選區內唯一女議員，但她2014年扎實拿下2萬1350票，高居第2名，絕非只靠婦女保障名額當選。

然而，在韓流發威下，在地耕耘也頗久的國民黨議員候選人陳若翠聲勢三級跳，逼得周玲妏喊出從政以來首次「選情告急」口號，綠委管碧玲、劉世芳、邱議瑩、趙天麟及議長康裕成一字排開，大陣仗號召支持者一起搶救周玲妏。

護議員的選情，綠委們談的卻全是韓國瑜！管媽酸韓國瑜若當市長，「屆時高雄是市長大？還是議長大？」劉世芳再指選擇周玲妏即守護「高雄價值」，與陳其邁競選場口號如出一轍；邱議瑩則坦言，國民黨議員選將隨韓流順勢而上，綠營危機重大。

前新苓選區在縣市合併前，藍綠議員席次始終4比4，合併後減少2席，雙方維持3比3格局，若陳若翠能夠站在韓流勢頭上勝出，藍綠一來一回差距2票，對議長保衛戰影響不可謂不大，難怪綠營高規格全力搶救。

不只市區議員老將告急，林園大寮選區的副議長蔡昌達也首次打出搶救牌，掛布條訴求「局勢惡化、保住最重要」；林園向來是綠中之綠，陳菊4年前拿下7成6選票，但韓流打亂民進黨步調，不僅資深選將忙告急，其他新人更是焦慮。

陳其邁7月聲勢仍如日中天，當時喊出「最強母雞帶小雞」聯合競選策略，力求議員席次最大化；言猶在耳，如今綠營新人老將竟是「隨人顧性命」，紛喊告急、搶救、別分票，令人感慨民意如流水。

(中國時報)