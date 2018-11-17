韓妻李佳芬 輔選處女秀嗨翻

國民黨高雄市長候選人韓國瑜的夫人李佳芬（前排中）16日獻出議員輔選處女秀，韓粉搶著合影。（柯宗緯攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜夫人李佳芬人氣不俗，16日充當韓分身直搗綠營大票倉前鎮區，獻出議員輔選處女秀，深綠也瘋狂，上千人擠爆會場，一睹韓夫人風采。她自認久未在正式政治場合現身有些緊張，但昔日縣議員風範猶在，氣勢hold住全場。

韓國瑜近日鮮少有公開行程，專心準備下周一辯論。李佳芬坦言，他前陣子太忙，現在有一些資料要整理，這也是對選民負責的態度，自己則能幫忙就幫忙，「當啦啦隊，在旁泡茶、搧個風」。今晚鳳山造勢夫妻倆是否合體則交由幕僚安排。

連日來韓國瑜飽受攻擊，她抱屈說，抹黑、抹紅、抹黃有點過頭了，從事民主政治活動，應表現如何幫助人民，這比什麼都重要，每個人可各自支持喜愛的政黨候選人，但要給人民正向能量，政治人物應作為表率，她也相信丈夫很堅強可以挺過。

李佳芬16日到前鎮為議員候選人朱挺玗站台，人氣強強滾，原本冷靜的支持者聽聞她到場，統統起立熱情夾道歡迎，好不容易坐在台下，每10秒就有人要求合照，她來者不拒、笑容可掬。

有人說李佳芬心臟很大顆，難道不怕「侵門踏戶」深綠地盤？她說，自己看出去的世界是五彩繽紛，跟韓國瑜皆秉持服務不分黨派。她出身政治世家，父親常叮嚀「路要越走越寬，選舉是一時的，但做人是永久的」。

昨晚同一時間，2公里外則是綠營造勢尬場。民進黨鎮港區候選人許乃文請來總統府祕書長陳菊站台。許乃文坦言選情危急，陳菊疾呼「多一票給最危急的新人」。

(中國時報)

民進黨陷危機 議員老將也告急 邁備感壓力 周末拚場尬人氣

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。