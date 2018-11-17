韓妻李佳芬 輔選處女秀嗨翻

2018年11月17日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜夫人李佳芬人氣不俗，16日充當韓分身直搗綠營大票倉前鎮區，獻出議員輔選處女秀，深綠也瘋狂，上千人擠爆會場，一睹韓夫人風采。她自認久未在正式政治場合現身有些緊張，但昔日縣議員風範猶在，氣勢hold住全場。

韓國瑜近日鮮少有公開行程，專心準備下周一辯論。李佳芬坦言，他前陣子太忙，現在有一些資料要整理，這也是對選民負責的態度，自己則能幫忙就幫忙，「當啦啦隊，在旁泡茶、搧個風」。今晚鳳山造勢夫妻倆是否合體則交由幕僚安排。

連日來韓國瑜飽受攻擊，她抱屈說，抹黑、抹紅、抹黃有點過頭了，從事民主政治活動，應表現如何幫助人民，這比什麼都重要，每個人可各自支持喜愛的政黨候選人，但要給人民正向能量，政治人物應作為表率，她也相信丈夫很堅強可以挺過。

李佳芬16日到前鎮為議員候選人朱挺玗站台，人氣強強滾，原本冷靜的支持者聽聞她到場，統統起立熱情夾道歡迎，好不容易坐在台下，每10秒就有人要求合照，她來者不拒、笑容可掬。

有人說李佳芬心臟很大顆，難道不怕「侵門踏戶」深綠地盤？她說，自己看出去的世界是五彩繽紛，跟韓國瑜皆秉持服務不分黨派。她出身政治世家，父親常叮嚀「路要越走越寬，選舉是一時的，但做人是永久的」。

昨晚同一時間，2公里外則是綠營造勢尬場。民進黨鎮港區候選人許乃文請來總統府祕書長陳菊站台。許乃文坦言選情危急，陳菊疾呼「多一票給最危急的新人」。

(中國時報)