邁備感壓力 周末拚場尬人氣

2018年11月17日 04:11 中國時報 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜日前岡山造勢活動，引來10萬人合唱〈國旗歌〉，令民進黨高雄市長候選人陳其邁備感壓力，陳16日到大岡山掃街，行前邀請大家不分黨派、藍綠，參加17日的「WeCARE 我在乎」熱氣球遊行，掃街過程也不斷號召民眾參加綠營18日在岡山的造勢大會。

陳其邁昨天遊行路線從燕巢出發，沿路經過梓官、彌陀、永安、岡山，也到民進黨候選人陳政聞、高閔琳與黃秋媖競選總部，為候選人加油打氣，希望凝聚人氣，在今明活動扳回一城。

陳其邁在行前表示，這次選舉有特定候選人無視高雄市民在城市轉型上的努力，一直用不實言語唱衰、甚至糟蹋高雄，讓身為高雄市民的他看不下去，也有很多對高雄有感情的朋友，覺得這種操作簡直是太超過。

陳其邁與立委劉世芳都強調，「高雄是我們高雄人的母親，高雄是所有高雄人的高雄，絕對不允許有人用刻意且惡意的言論誣衊」，這次的WeCARE大遊行，就是要用正向、溫柔、樂觀的力量，向寒冷的網路霸凌潮流說不。陳還呼籲所有關心高雄、在意故鄉的市民朋友，都能站出來。

對於網友指韓國瑜是中共接班人，陳其邁表示，他不清楚這訊息，選舉應該和平理性，在選舉過程不應該抹黑。

至於18日在岡山的活動，陳其邁表示，高雄市有38個行政區，他們會走透透，前天走了路竹、大寮、林園，昨天到大岡山；他把高雄當作自己的家，家就是自在溫暖的地方，並不是社會對立，或是所謂突襲夜襲，「假如你把高雄當成家，你大概就不會用軍歌或是打仗方式對待高雄。」

(中國時報)