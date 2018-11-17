趕製不及 國旗大缺貨

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中國時報
／高雄報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜「三山造勢」，滿場國旗飛揚，成為韓粉象徵符碼，但因太過搶手，廠商趕製不及，17日鳳山造勢將不再提供國旗。在左營開設國旗專賣店的「國旗女孩」楊玉梅說，不只國旗，連國旗衣、國旗背心等商品全部缺貨，「賣到感動想掉淚！」

主辦三山造勢活動的高雄市農會理事長蕭漢俊說，早就決定以國旗當作活動旗幟，高雄已經將近20年競選活動沒人用國旗，但這次靠著韓國瑜的人氣，鳳山登陸、旗山夜襲、岡山大會戰3場共發出10萬支國旗，發到廠商大缺貨。

他表示，青天白日滿地紅國旗機器印製其實很快，但穿塑膠桿、裝旗頭的工作得靠純手工，廠商無法一次應付大量訂單，所以在活動前非常早要先預定，且廠商必須分批交貨。

華夏路上國旗專賣店的老闆楊玉梅表示，國旗最近確實供貨吃緊，廠商正在加班趕製中，不過由於手工裁切講究精細，不可能要工人無限制輪班趕工，現在少量交貨沒問題，若是一口氣要訂1萬支以上，至少得等1周才能取貨。

她說，最近韓國瑜辦大型造勢活動前，就會有顧客跑來買國旗，以購買3、5支的散客居多，但也有親朋好友、公司團體「揪團」一次買2、30支，她在高雄開國旗專賣店已有10年歷史，從來沒見過這種情形。楊玉梅指出，不只有國旗熱銷，連國旗衣、國旗背心、國旗紋身貼紙等周邊商品也都賣到缺貨，在深綠的高雄，以前難得有人上門買國旗，總是遮遮掩掩，現在興高采烈上門選購，「實在是賣到想掉淚，很感動！」

韓國瑜陣營表示，國旗已連發3場，17日活動將改發印有韓國瑜Ｑ版圖樣的加油紙卡，設計顏色刻意兼容藍、綠、白色，象徵意義十足；但也歡迎支持者自發性攜帶國旗參加，如果家中還有多的國旗，也可帶到會場分享。

(中國時報)

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