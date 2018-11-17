藍咬竊案私了 蘇見笑轉生氣

2018年11月17日 04:11 中國時報 吳岳修 、 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

國民黨新北市議員林國春16日批評，蘇貞昌住家內是否還有其他現金令人質疑。（葉書宏攝）

藍營緊咬民進黨新北市長候選人蘇貞昌在台北縣長任內匿報2起竊案疑有隱情，引發蘇強烈不滿，媒體16日提問竊案疑點時，蘇貞昌甚至打斷問題後直接嗆明：「侯友宜有膽量直接來問我，不要躲在後面打烏賊戰」，還下戰帖要求再辦辯論會；侯辦則提醒蘇，檢驗別人的同時，不要忘了用同樣標準要求自己，否則「選舉就是一面照妖鏡」。

啟人疑竇 指示私下處理

國民黨新北市議員林國春指控，蘇貞昌當縣長時台北市住處遭竊180萬元，但他卻稱案發地在板橋官邸，且僅遺失女兒2本護照、匿報失竊巨額現金；另起縣府遭竊2萬元案最終也僅賠錢、撤職。這2案均口頭指示警方私下處理，有匿報私了嫌疑。

蘇貞昌昨日上午赴林口掃街拜票時對此不願正面回應，表示不要每到選舉就把過去的事情「冷飯熱炒」，他不會再隨人演戲；對於林國春的爆料，蘇貞昌直言：「那是他講的，我不予理會。」

媒體第三度追問不願報案是否另有隱情？蘇貞昌直接轉身登上宣傳車繼續掃街。

疑有隱情 蘇只斥炒冷飯

下午媒體再度詢問匿報私了問題時，蘇貞昌情緒略顯激動，直接打斷記者提問並反問，「國民黨的誰？」記者告知是板橋區議員林國春，蘇不滿表示，「我在選市長，叫市長候選人來問，不要躲在議員背後打烏賊戰，這樣不好！」

蘇貞昌更直接嗆侯友宜可以跟他一對一當面詰問，高雄市長候選人韓國瑜19日還有一場辯論會，「在這之前還不遲，國民黨的市長候選人侯友宜如果有興趣、有膽量，可以直接來問我」。

侯辦強調：「老縣長應向外界說明為何不敢面對失竊180萬？為何要私了這2起失竊案？老縣長見笑轉生氣，態度傲慢，欠市民一個交代。」

議員痛批 踐踏警察尊嚴

侯辦指出，蘇貞昌樂於和立委段宜康、北市議員王威中一搭一唱連日散布不實指控，現在怎麼好意思牽拖侯友宜「躲在議員後面」？侯辦也提醒蘇貞昌，檢驗別人同時，不要忘了用同樣標準要求自己，否則「選舉就是一面照妖鏡」。

林國春則是痛批，不報案是踐踏警察尊嚴，連竊賊都直言「偷過最多現金的一次！」住家內藏有大量現金啟人疑竇，蘇用「顯微鏡」檢視他人，也該用同樣標準檢視自己；議員候選人葉元之也批評，蘇當年說「100萬是媽媽收到的紅包給蘇，80萬是蘇的競選零用金」，後來又改口是「媽媽多年積蓄」，前後不一、只斥炒冷飯，反而更令人好奇。

(中國時報)