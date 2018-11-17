雙重標準 難逃選舉照妖鏡

2018年11月17日 04:11 中國時報 葉書宏

民進黨新北市長候選人蘇貞昌與綠營持續猛打侯友宜文化大學宿舍及新莊購地往事，咄咄逼人，要對手說清楚、講明白，但對自己縣長任內失竊180萬元不敢報案、縣府遭竊選擇私了，卻避重就輕、反批冷飯熱炒，甚至對記者追問此事動怒，蘇貞昌「有嘴說別人、沒嘴說自己」，十足雙重標準。

蘇貞昌住家遭竊180萬元卻不敢報案，最後因竊賊遭逮才讓事情曝光，由於一般人不會無故在家中放置180萬元，且這筆巨款是放在抽屜，而非保險箱或隱密的地點，當時又正值競選期間，難怪啟人疑竇。

蘇宅巨款遭竊後只稱護照失竊，又避開案發地台北市、向自己擔任縣長的台北縣「口頭告知」，造成2名警員因登載不實受到懲處。擁有律師專業的蘇貞昌，竟在此時選擇掩飾，裡頭是否有更多見不得光的內情，蘇貞昌有必要說清楚、講明白。

尤其，蘇貞昌當年在神明面前發誓絕不選第三次台北縣長，後來又稱已向神明報備過才選，展現辯才無礙，卻不肯誠實面對民眾，顯然心有罣礙。

另外，蘇任內縣府辦公室傳出竊案，卻在警察抓到竊賊後選擇私了，若是照此邏輯，全台的竊賊是否都可比照縱放？縣長權力難道可以凌駕於法律之上？

新北市長選戰開打後，儘管侯友宜多次邀集律師出示證據澄清，清清楚楚「財政部怎麼規定，就怎麼繳稅！」但一路以來，除了蘇貞昌本人外，蘇辦及綠營民代也在旁助拳，持續窮追猛打；反觀蘇貞昌處理自宅、縣府2起竊案上，匿報、私了作為均可能觸法，蘇不僅閃避不回應，還高調炮轟對手，「嚴以待人、寬以律己」莫此為甚。

(中國時報)