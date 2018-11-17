雙重標準 難逃選舉照妖鏡

友善列印
中國時報

民進黨新北市長候選人蘇貞昌與綠營持續猛打侯友宜文化大學宿舍及新莊購地往事，咄咄逼人，要對手說清楚、講明白，但對自己縣長任內失竊180萬元不敢報案、縣府遭竊選擇私了，卻避重就輕、反批冷飯熱炒，甚至對記者追問此事動怒，蘇貞昌「有嘴說別人、沒嘴說自己」，十足雙重標準。

蘇貞昌住家遭竊180萬元卻不敢報案，最後因竊賊遭逮才讓事情曝光，由於一般人不會無故在家中放置180萬元，且這筆巨款是放在抽屜，而非保險箱或隱密的地點，當時又正值競選期間，難怪啟人疑竇。

蘇宅巨款遭竊後只稱護照失竊，又避開案發地台北市、向自己擔任縣長的台北縣「口頭告知」，造成2名警員因登載不實受到懲處。擁有律師專業的蘇貞昌，竟在此時選擇掩飾，裡頭是否有更多見不得光的內情，蘇貞昌有必要說清楚、講明白。

尤其，蘇貞昌當年在神明面前發誓絕不選第三次台北縣長，後來又稱已向神明報備過才選，展現辯才無礙，卻不肯誠實面對民眾，顯然心有罣礙。

另外，蘇任內縣府辦公室傳出竊案，卻在警察抓到竊賊後選擇私了，若是照此邏輯，全台的竊賊是否都可比照縱放？縣長權力難道可以凌駕於法律之上？

新北市長選戰開打後，儘管侯友宜多次邀集律師出示證據澄清，清清楚楚「財政部怎麼規定，就怎麼繳稅！」但一路以來，除了蘇貞昌本人外，蘇辦及綠營民代也在旁助拳，持續窮追猛打；反觀蘇貞昌處理自宅、縣府2起竊案上，匿報、私了作為均可能觸法，蘇不僅閃避不回應，還高調炮轟對手，「嚴以待人、寬以律己」莫此為甚。

(中國時報)

藍咬竊案私了 蘇見笑轉生氣 蘇報案作假 員警竟受罰

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。