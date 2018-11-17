蘇報案作假 員警竟受罰

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中國時報
／新北報導

民進黨新北市長候選人蘇貞昌擔任台北縣長期間，住家遭竊180萬元卻未報案，中天政論節目《夜問打權》持續關注，政治評論員董智森批評，縣長是地方最高行政首長，自己都不敢去報案，老百姓怎麼敢去報案？

《夜問打權》邀請政治評論員董智森、前監察委員葉耀鵬、前立委吳育昇、國民黨高雄市議員黃紹庭等評論蘇貞昌北市住家遭竊一事。

董智森表示，蘇貞昌應該說實情，再請台北縣警察局處理，但是蘇作假，他與女兒的護照都在台北市遭竊，女兒卻報案說「在官邸遭竊」！由警員開立證明失竊證明重新辦理護照，使公務人員登載不實，2名警員因此被懲處，警察也被欺騙，這是偽造文書，警察卻受處分。

吳育昇提到，蘇貞昌剛當縣長時，住家卻在台北市，跟蔡英文總統一樣，蔡選新北市長時才在永和買房；蘇最不應該就是要女兒去台北縣報案遺失，身分證、護照若遺失應該在遺失地報案，不該跨到其他縣市。

吳育昇痛批，丟了東西應該本於真實的原則報案，很佩服蘇的口才，但看不起他這個人；為了自己的隱私、見不得人的事情，居然用權責要求台北縣警察局配合，這是非常不應該的，到選舉又不敢談，內心有鬼心虛至極。

葉耀鵬表示，180萬元不是小錢，怎可以擺在小偷偷得到的地方？什麼樣的家庭可以把180萬元擺在隨手可得之處，可以研判這筆錢是剛進來或馬上要出去的，選民會有很多想像空間。

黃紹庭批評，事後才發現被偷180萬元，一開始不願意表明現金來源，是否是說一個謊，要圓另一個謊，民眾可以自行評斷。

(中國時報)

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