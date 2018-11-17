小英御駕親征 搶救艱困戰區

友善列印
中國時報
／台北報導

九合一選舉進入超級黃金周，身兼黨主席蔡英文總統御駕親征，行程滿檔，週六集中選情膠著及落後縣市，包括新竹縣、雲林縣、嘉義市及彰化縣；隔天則先飛到選情落後的澎湖縣搶救，下午再飛回本島，搶攻中台灣。至於國民黨主席吳敦義仍維持一貫低調，只有周日安排白天在台北市助講，以及晚間「翻轉雲嘉嘉南大會師」造勢晚會。

1124為九合一投票日，不少縣市已經進入肉搏戰，民進黨選情低迷，為了催出基本盤，蔡英文在超級週末，跑遍大半台灣，連外島也不不敢鬆懈。

蔡英文的週六行程，以「改革不回頭、鬥陣顧台灣」為輔選主軸，上午先赴新竹縣，為候選人鄭朝方等其他的候選人站台助陣；再前往嘉義市的朝天宮參香及雲林縣斗六的福興宮參拜；晚上再趕往彰化縣參加「改革不回頭、鬥陣顧台灣」的造勢晚會。

這次受到年金改革影響，重創以軍公教居多的澎湖縣選情，蔡英文週日一早就飛往澎湖，為縣長候選人陳光復以及其他候選人的「改革不回頭、鬥陣顧台灣」造勢大會站台。

隨後再趕回本島，直奔中台灣；先到台中市南屯區的萬和宮、大安區的鎮安宮參香；晚間再到南投草屯，參加「改革不回頭、鬥陣顧台灣」造勢大會，為縣長候選人洪國浩及其他候選人加持。

身為在野黨主席，吳敦義選舉公開行程始終不多，週日上午先出席台北市長及中山、大同區，議員、里長候選人聯合造勢大會；隨後南下嘉義市，參加「翻轉雲嘉嘉南大會師，團結勝利晚會」。

(中國時報)

蘇報案作假 員警竟受罰 林佳龍空汙治理 環保專家背書

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。