小英御駕親征 搶救艱困戰區

2018年11月17日 04:11 中國時報 曾薏蘋 、 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

九合一選舉進入超級黃金周，身兼黨主席蔡英文總統御駕親征，行程滿檔，週六集中選情膠著及落後縣市，包括新竹縣、雲林縣、嘉義市及彰化縣；隔天則先飛到選情落後的澎湖縣搶救，下午再飛回本島，搶攻中台灣。至於國民黨主席吳敦義仍維持一貫低調，只有周日安排白天在台北市助講，以及晚間「翻轉雲嘉嘉南大會師」造勢晚會。

1124為九合一投票日，不少縣市已經進入肉搏戰，民進黨選情低迷，為了催出基本盤，蔡英文在超級週末，跑遍大半台灣，連外島也不不敢鬆懈。

蔡英文的週六行程，以「改革不回頭、鬥陣顧台灣」為輔選主軸，上午先赴新竹縣，為候選人鄭朝方等其他的候選人站台助陣；再前往嘉義市的朝天宮參香及雲林縣斗六的福興宮參拜；晚上再趕往彰化縣參加「改革不回頭、鬥陣顧台灣」的造勢晚會。

這次受到年金改革影響，重創以軍公教居多的澎湖縣選情，蔡英文週日一早就飛往澎湖，為縣長候選人陳光復以及其他候選人的「改革不回頭、鬥陣顧台灣」造勢大會站台。

隨後再趕回本島，直奔中台灣；先到台中市南屯區的萬和宮、大安區的鎮安宮參香；晚間再到南投草屯，參加「改革不回頭、鬥陣顧台灣」造勢大會，為縣長候選人洪國浩及其他候選人加持。

身為在野黨主席，吳敦義選舉公開行程始終不多，週日上午先出席台北市長及中山、大同區，議員、里長候選人聯合造勢大會；隨後南下嘉義市，參加「翻轉雲嘉嘉南大會師，團結勝利晚會」。

(中國時報)