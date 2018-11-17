林佳龍空汙治理 環保專家背書

2018年11月17日 04:11 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

空汙影響國人健康，空汙議題在今年選戰成候選人的攻防戰線！一群長期關注台灣環境議題的環保專家學者16日公開連署，肯定台中市長林佳龍過去4年環保施政，強調空汙治理絕不是憑感覺、呼口號就可以換來藍天跟好空氣，希望未來市長能延續對的環保政策，讓台中擺脫空汙夢魘，成全國稱羨的低碳城市。

除台灣環境公義協會理事長洪正中等14名發起人外，計有來自全國近百名環保領域的學者專家參與連署，雖然大多數學者專家盡量不做政治表態，但由於環保領域是門專業科學，民眾常被片面資訊錯誤誘導，學者專家認為有必要讓民眾了解真實情形。

環保學者表示，台灣環境問題需從技術、政策、法規、經濟等多方面尋求解決之道，檢視台中市府團隊過去4年環保施政，獲各項環保評比殊榮，肯定林佳龍是勇於承擔的首長，務實面對嚴峻環境問題精神。

中興大學環工系教授莊秉潔並未參與連署，他表示自己是挺政策、不挺人，欣賞2名候選人都提出反空汙，以後不管下任市長是藍是綠，都要針對海線大汙染改善再打3折。

而從環保署監測站所得數據，檢視台中市政府在空汙上的努力，2011年到2018年發生紫爆（空品監測站小時值大於71微克）天數，從2011年的112天，逐年下降到2017年的24天。

莊秉潔指出，林佳龍在綠色運輸的策略，鼓勵民眾使用大眾運輸工具，實施公車10公里免費外，逐年增加電動公車及電動機車數量，整合捷運、鐵路、公車、自行車，建置成複合式公共運輸網絡，大幅降低市民接觸移動汙染的風險。

「空汙還有改善的空間！」學者也提醒，包括台中港船舶汙染、中龍鋼鐵改善等，希望市府團隊著手規畫改善策略，許給市民未來一個乾淨空氣的承諾。

(中國時報)