反核食公投重行公告 不守規定就是突襲！法官轟中選會 視法律為無物

2018年11月17日 04:11 中國時報 王己由 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

中選會遭法界打臉事件簿

針對反核食公投，中選會本月2日再度重行公告行政院意見書，公投案領銜人郝龍斌認為中選會違反行政中立，聲請停止執行重行公告並另提定暫時狀態假處分，不能發放選舉公報。台北高等行政法院昨開庭審理，法官認中選會明確違反公投法投票日前28天公告規定，當庭斥責「是要展現行政機關權力很大，視法律為無物嗎？」

由於下周六就要投票，法官命雙方若還有意見在昨日下班前陳報，預期很快作成裁定。

郝龍斌批西廠 要陳下台

郝龍斌指出，中選會屈服在行政院，「簡直是西廠」，要求主委陳英鈐下台、中選會要收回公報，他相信行政法院會裁定中選會要收回公報內容，10月24日的版本對外公告。

公投綁大選，繼幸福盟針對第12案聲請停止執行，行政法院裁准且命中選會不得在選舉公報刊登政院新的意見書後，郝龍斌領銜提出的反核食公投第9案，中選會10月24日公告後，又在本月2日重行公告，放入政院意見書。

郝認為中選會公然違法，前天向行政法院聲請假處分和停止執行，承審法官認有急迫性，昨上午開庭，律師葉慶元強調，公投法規定要在選前28天內公告意見書，是為確保正反意見在對等情況下呈現、討論，有確保領銜人在公法上的保護目的，行政院延遲提出意見書；中選會違法刊登，自然影響公平性。

斥生米煮熟飯 要法官吞

中選會委任律師伍徹輿反駁，指全部公投公報已印製完成，且提案新增內容沒變，不影響投票權人的認知和公益性。

法官當場質疑，「言下之意是法院要受中選會拘束？難道生米煮成熟飯，也要法官吞下去？新增意見書有什麼公益？大家不想吃核食不是公益嗎？」

法官還說，公投法規定的用意，就是要讓公民知道選什麼，不遵守規定就是突襲，且行政院早該提出意見書，行政機關依法行政，法院依法判決，新增內容沒有影響是中選會的主觀認知，無論如何就是不能違反規定。

中選會律師回應公報內容沒改變，法官聽聞後說：「那為什麼要重行公告？行政機關是要展現自己權力很大，視法律為無物嗎？」

監委也認違法 要求回覆

此外，針對幸福聯盟所提公投案，也遭中選會不遵守行政法院裁定，監委高鳳仙昨函請中選會於3日內，就為何違背裁定，執意將11月2日公告登載於選舉公報上等原因回覆。

監委表示，依規定，中選會不管有無抗告，都應執行台北高等行政法院裁定，不得將11月2日公告登載於公投選舉公報上。

(中國時報)