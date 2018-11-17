列車關ATP強制降速 明年底上路

2018年11月17日 04:11 中國時報 陳祐誠 、 季節 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

立法院16日院會，國民黨立委要求民進黨遵守朝野協商，行政院長賴清德到立法院報告普悠瑪翻覆意外，立委林為洲（上右）一度跳上主席台質問立法院長蘇嘉全（上左），議事因此停擺。（姚志平攝）

普悠瑪列車出軌事件將滿1個月，交通部昨說明整體行車安全精進作為，台鐵局長張政源表示，未來普悠瑪、太魯閣等列車關閉列車自動防護系統（ATP）後，將自動開啟強制限速，預計明年4月招標，明年底上路。至於雙人乘務在該套系統上線前，會繼續實行。

不過，台灣鐵道暨國土規畫學會認為，台鐵最大問題出在組織文化是以上一個世代的觀念因應下一個世代，不培養人力、技術與維修保養能力，換再多設備都沒有用。

交通部長吳宏謀指出，普悠瑪18組列車的ATP已完成連結，接下會進行穩定性測試，主風泵與中空絲膜除濕機檢修後，現在18組均正常運轉。台鐵局日前也修訂ATP使用要點，當ATP關閉後，要嚴格遵守安全與通報程序，「不能打折」。

吳宏謀說，台鐵將優化ATP，改善遠端監控系統訊息太多、判讀不容易的問題，現在先由專人協助判讀；明年底前將完成18組普悠瑪、8組太魯閣、32組PP自強號的自動強制降速行駛功能，目前同樣先由人工進行。

張政源補充，未來ATP關閉後，列車將強制降速，讓列車多一層保護，至於速限訂在多少，還在與專家、學者們討論，台鐵也會參考國內外鐵道規定。

另為提升作業效率，台鐵將拉長夜間養護時間帶，提升軌道與車輛穩定度，未來透過大數據分析，擬定最適當班表，調整利用率低班次、縮短行車區間等。據悉，台鐵已鎖定13班搭乘率低的班次，最快12月20日之後，會提出檢討後的班表。

此外，事故行政調查小組召集人吳澤成昨表示，目前初步研判，事故原因涉及人為、機械等綜合因素，他指出，根據影像模擬，已看出普悠瑪在超過時速140公里時，就開始出現傾斜、翻覆、及脫離軌道，調查小組對於事發當時的情況已完全模擬出來。

吳澤成說，儘管已初判車速是很大的關鍵，但還是要透過力學推算，包括多少的時速加上多大的彎度，列車可能脫離軌道，至於列車是不是車輪壓到石頭、或第7節車廂問題造成翻車，相關細節都還要釐清。

(中國時報)