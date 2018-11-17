10公投沒譯文 26萬新住民霧煞煞

友善列印
中國時報
／台北報導

台灣有54萬新住民，其中逾26萬人有投票權，由於此次公投綁大選，涉及公共議題既多又雜，不僅民眾看了頭大，有語言文字障礙的新住民更是霧煞煞，台灣國際家庭互助協會昨要求中選會針對新住民的需求，應要有多語版本的選舉公報，並在投票前1個月就送到手中，讓他們有充裕時間加以了解。

台灣國際家庭互助協會為服務新住民，提供越南、印尼、泰國、英文等4種語文的公投懶人包，發布在臉書粉絲頁，並邀請新住民、移工至三重、鳳山、花蓮吉安的協會辦公室，工作人員會當面說明公投案內容，亦可進行交流討論。

此外，協會也要求廢除《國籍法》第10條，即新住民須取得身分證10年才能投票的限制；且只要持有永久居留權的外國人，就可參與地方性公投。

來台已20年的泰國媳婦君君表示，不太清楚要選什麼？收到選舉公報還多了3張印有大量文字的宣傳紙張。而公投案的題目繞來繞去，有些還很相似，完全無法理解，不知該同意還是不同意？「政府不是常喊新南向嗎？根本是騙人的，好像把新住民當笨蛋，希望要提供母語翻譯，至少讓我們看得懂題目。」

從越南嫁來的小玲已完成國中補校學業，面對密密麻麻的公投主文，儘管大部分的字都認得，但缺乏進一步說明，同樣覺得糊里糊塗。她表示：「想完全看懂公投題目很困難，有些比較艱深的詞彙，如果多點解釋或有母語輔助會比較好懂。」

來自印尼的麗麗還沒拿到身分證，這次無法參加投票，她抱怨說：「我也有繳稅、養育小孩，我知道今年公投案有討論到小孩的教育，我想表達我的看法，可惜還不能投票。」

(中國時報)

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