熱血男遭約談 北漂專車不開了

2018年11月17日 04:11 中國時報 陳鴻偉 、 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

距離九合一選舉投票不到一周，檢警查賄、掃蕩賭盤進入最後階段，據最高檢察署受理查察統計，選舉賭盤19件31人，以高雄件數最多。台北地檢署則指揮警方傳喚在網路貼文，要免費接駁載北漂遊子返高雄投票的甘姓男子，甘昨表示，原是善意發起活動，被約談後嚇壞一家老小，活動決定不辦了。

甘男10月底PO文表示，本月23日下午提供10輛出租車，免費載北漂青年返鄉投票，也表示無論支持任何政黨都歡迎。文章貼出後，台北地檢署9日下午接獲書面檢舉，於是簽分選他字案偵辦，並發交中正一分局清查事實真偽。

警方15日傍晚前往甘在桃園的住家找人，但甘外出不在，約深夜11時許才前往分局。警方向甘表示，此舉可能違反選罷法，因為23日還沒到，賄選行為尚未構成，傳喚屬「道德勸說」，希望甘能將支持特定人選的留言刪除，免費專車還是可以如期舉辦，警訊約半小時後讓他離開。

甘昨再度PO文，表示經警方的說明，為避免更多不必要的麻煩，23日將取消免費返鄉專車，對造成各界不便致歉。

台北地檢署表示，由於甘的貼文中有提到內心非常羨慕某位特定候選人，有觸法疑慮，才請警方進行了解。北檢表示，公職人員選罷法沒有處罰未遂犯，如果甘男取消投票專車的行為，就可能不會有任何刑事責任，但仍會要求員警密切注意是否確實取消。

最高檢察署指出，有關選舉受理總件數迄今有3944件8543人，其中賄選案件2994件6724人，暴力案件337件454人，而意圖使人不當選的假消息則有252件342人，以台北地檢署的12件最多。

(中國時報)