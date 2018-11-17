陸美角力 APEC部長宣言難產

2018年11月17日 04:11 中國時報 陳君碩 、 楊孟立 ／台北-巴紐莫士比港報導 ／台北-巴紐莫士比港報導

大陸國家主席習近平抵達巴布亞紐幾內亞進行國是訪問並參加亞太經合會領袖峰會。巴國總理彼得特別為他舉行歡迎儀式。背景是大陸援建的APEC峰會主會場建築。 （路透）

大陸國家主席習近平16日在APEC主辦國巴布亞紐幾內亞，一口氣會見了8個建交南太島國元首，每場會見都提到堅持一中原則，各國也都願意加入大陸的一帶一路框架，場面一片和諧；不過另一頭在部長會議，大陸與美國則爭執不下，在世貿組織改革方面互不相讓，以致部長宣言遲遲無法出爐。

歐盟貿易執委 促大陸讓步

大陸國家主席習近平昨天展開在巴布亞紐幾內亞的國是訪問行程，並替大陸出資興建的「獨立大道」舉辦啟用暨移交典禮。記者昨清晨6時許現場直擊，「獨立大道」上已經聚集了不少身穿紅衣、揮舞五星旗的巴紐民眾等待典禮開始，放眼望去一片紅潮，顯見大陸在當地的影響力。

美國之音報導，在15日的APEC部長級會議上，各國就世貿組織改革的問題各執己見，互不相讓，美國藉此機會公開抨擊世貿組織，並得到多數國家的同情和支持。許多成員國經濟體表示，目前的世貿組織體制已不太適合當今的世界經濟現狀，必須做大幅度改革，尤其是爭端解決機制及透明化的部分。

大陸則希望只針對爭端解決機制部分改革，其他部分則認為沒有必要改革。與會官員透露，目前的癥結之一是在涉及多邊貿易問題的部分方面部長宣言如何表述，有部分成員國表示，雖然基本上同意美國立場，但對世貿組織抨擊力度仍有所保留。

南太島國峰會 習頻提一中

針對這一僵局，歐盟貿易執委瑪姆斯托姆16日在巴黎的一個會議上說，大陸在世貿組織改革的談判中必須做出讓步。她直言，「中國已經從WTO體系中獲益了很多，我們呼籲中國表現出領導力，與我們一起改革和更新這個體系，創造一個公平競爭的平台。因為如果不這樣，美國將在世貿組織之外搭建一個公平競爭的平台」。

8國表態 加入一帶一路框架

另一方面，習近平16日一口氣與南太建交的8個島國領導人分別會見，根據大陸外交部官網公布的訊息，8場會見中，不是習讚賞對方恪守一中原則，就是南太島國稱會「堅持一中原則」。

此次習與南太島國元首的峰會，陸方的官方通稿都不忘提到，習是會見「『建交』太平洋島國領導人」，在習16日與上述8國領導人會見並晚宴的同時，我國友邦領袖諾魯總統巴倫·瓦卡、索羅門總理何瑞朗、吐瓦魯總統索本嘉等，則出席我方主辦的晚宴，表達力挺台灣的立場。

與大陸建交的多個島國領導人，也公開對大陸的援建表達感謝，如薩摩亞、科克群島、紐埃，都感謝大陸在基礎建設給予的支持，8國也都表態，願在一帶一路框架下，加強與大陸合作。

(中國時報)