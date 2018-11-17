陸美貿易戰 不可能在G20解決

2018年11月17日 04:11 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

美陸貿易戰火從7月開始延燒，最近雙方高層恢復貿易磋商，北京也書面回應美方貿易改革要求，美陸元首也預訂本月底在阿根廷舉行20國集團（G20）峰會期間會晤，似乎露出「停火」的曙光。但《南華早報》引述分析人士的話說，陸美貿易紛爭不太可能在G20期間解決，因為雙方的問題不只是貿易引起的關稅問題。

信用評等公司穆迪的全球策略與研究部董事總經理范普拉格（Anne Van Praagh）說：「如果雙方達成任何協議，將是局部且短暫的，因為這不僅是關稅問題。這是正在崛起的中國對美國構成挑戰，所引發的地緣政治緊張局勢。」

穆迪的分析師預期這兩大經濟體的緊張關係將升高，確切的說，美國仍可能在明年1月1日上調對2000億美元銷美的大陸產品加徵關稅的稅率（從目前的10％提高至25％）。

穆迪常務董事謝斯說，「我們預計2019年中國經濟將大幅放緩。一旦貿易戰擴大到投資、科技，以及中國對美國技術投資的其他限制，就會影響經濟成長。」 因此，穆迪進一步下修對大陸明年經濟成長率的預期，從2018年的6.7％降至6％。

前美國貿易代表希爾斯也認為陸美貿易問題在G20峰會上取得實質突破的可能性很低。她表示，樂見美國總統川普和大陸國家主席習近平在阿根廷會面，可是這種周期性的高層會談，並不足以重建一個強大和富有成效的雙邊關係。

報導指出，白宮國家貿易委員會主席納瓦洛，是川普政府中鼓勵對大陸發動貿易戰的鷹派，雖然現在被「邊緣化」，但陸美貿易會談結果也不讓人期待。

《金融時報》一篇評論指出，在這場陸美貿易戰，大陸漸占上風。專欄作家邰蒂指出，在這個世界，服務貿易與商品貿易同等重要，甚至更重要。白宮最好把聚焦在美國有理由對大陸感到不滿的領域，比如侵犯智慧財產權，而不是放在鋼鐵出口上。

(中國時報)