雙部長晚宴 4友邦力挺台

2018年11月17日 04:11 中國時報 楊孟立 ／巴紐莫士比港報導 ／巴紐莫士比港報導

我國APEC領袖代表張忠謀與夫人張淑芬昨抵達巴布亞紐幾內亞首都莫士比港，第一個公開行程就是參加我代表團主辦的雙部長晚宴，南太平洋友邦3領袖現身力挺，彰顯邦交穩固。

諾魯9月主辦太平洋島國論壇，諾魯總統巴倫·瓦卡（Baron Waqa)發言批評大陸不尊重太平洋島國，以為大國就可以霸凌小國。索羅門總理何瑞朗（Hon. Rick Houenipwela）、吐瓦魯總統索本嘉（ Rt. Hon. Enele Sosene Sopoaga）在今年5月先後訪問台灣。

吉里巴斯則是派出駐斐濟高專與會，剛挺過大陸煽動反對派議員發起的不信任投票危機的馬紹爾總統海妮（H.E. Hilda C. Heine）預計今天抵達巴紐。

張忠謀致詞表示，誠摯歡迎我在太平洋島國的邦交國領袖出席晚宴，讓我們共同預祝首次在島國舉辦的APEC經濟領袖會議，順利圓滿舉行，祝賀太平洋島國與台灣國運昌隆。

部長級年會前天落幕，政務委員鄧振中說，不論是咖啡時間，或是午餐、晚餐，會員間互動機會很多，「跟CPTPP成員國以及美國、巴紐都有良好互動。」

鄧振中強調，這次都有向CPTPP成員國表達台灣要加入的意願，「我們希望能夠參加，這一定要清楚讓每一個會員知道。」對方的要求無非是開放透明、容許競爭、不要太多政府干預，「這點我滿有信心的，大家都很肯定台灣。」

是否有與大陸官員互動？國發會主委陳美伶說，雖然就坐在對面，但是因為大陸官員一直來來去去，沒有待到最後就離場，因此沒有互動的機會。

(中國時報)