金正恩再度耀武 施壓川普

2018年11月17日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

朝鮮半島無核化進程遲滯，北韓官媒昨天突然報導，領導人金正恩親自督導新尖端戰術武器試驗，測試順利成功。這是金正恩相隔1年後首度親臨監督武器測試。外界憂心，北韓此舉恐對6月川金會達成的北韓去核化承諾另掀波瀾。不過美國國務院發布聲明表示，有信心平壤會繼續實現承諾。

據南韓統一部，這是金正恩去年11月29日指導火星-15型洲際導彈試射以來，第一次親自參觀武器試驗。

朝中社吹噓，這款「超現代武器」可大幅提升朝軍戰力，金正恩對試驗結果相當滿意，強調「此長期研究開發的戰略武器，將如銅墻鐵壁般捍衛北韓領土，大幅強化人民軍戰鬥力。他並提及，這是父親─前領導人金正日生前領導研發的武器系統，而親眼見證測試成功，讓他深切思念亡父。

北韓官媒並未披露測試細節，遑論說明是何種武器。不過日前華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）和《紐約時報》雙雙指出，據衛星照片顯示，北韓境內約有13至16處未公開的飛彈基地還在運作，代表金正恩對美、韓信誓旦旦的半島無核化承諾，很可能只是空口說白話，因此北韓昨天突然發表飛彈測試成功，時間點耐人尋味。

南韓反應相當淡定，統一部副發言人李有振昨告訴媒體，由於朝媒報導中沒有提到武器的資訊，因此還需進一步分析核實。他說，依照「先進戰略武器」一詞推測，可能是常規武器，但朝媒所謂的「先進」所指為何有待查證。美國國務院發言人回應，川普總統和金正恩在6月新加坡峰會中，承諾將實現徹底、可驗證且不可逆的無核化，美方「對實現川金會的承諾仍保持信心」。

(中國時報)