彭斯重申一中 但會維護美台關係

2018年11月17日 04:11 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

美國副總統彭斯15日表示，川普政府和美國國會都已就美台關係表述過，美國會充分維護與台灣的關係，「即便我們將持續遵守一個中國政策。」

美國之音VOA報導，記者詢問彭斯，他曾說台灣擁抱民主為所有華人提供一條較好的道路，美國是否有計畫協助台灣擴大國際空間？彭斯答覆，川普政府和美國國會都曾經對美國與台灣的關係有過表述，美國「充分遵守與台灣的各項協議和條約，即使我們將持續遵守一個中國政策。」

此外，彭斯表示，南海不屬於任何一個國家，美國將繼續在國際法允許的範圍內行使航行和飛越自由。華春瑩16日在例行記者會上回應，在南海問題上，大陸早就說過，南海航行和飛越自由從來不存在任何問題。

華春瑩也反唇相譏，「請你（提問記者）提醒一下美方有關人士，美國到現在還沒有批准《聯合國海洋法公約》。如果美方能夠盡早批准並遵守《公約》，我想將更加有利於維護南海地區的和平穩定。」

華春瑩說，陸方曾經多次問美方或者聲稱南海航行自由有問題的人，請拿出證據來，證明有哪個國家的哪艘船、哪架飛機、什麼時候在南海航行或者飛越時遇到了問題？陸方的立場非常明確，願與地區國家一道，堅定維護各國依據國際法所享有的真正的航行與飛越自由，同時堅決反對那些打著所謂航行自由的幌子損害南海沿岸國主權與安全利益的行為。

(中國時報)