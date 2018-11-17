彭斯重申一中 但會維護美台關係

友善列印
中國時報
／綜合報導

美國副總統彭斯15日表示，川普政府和美國國會都已就美台關係表述過，美國會充分維護與台灣的關係，「即便我們將持續遵守一個中國政策。」

美國之音VOA報導，記者詢問彭斯，他曾說台灣擁抱民主為所有華人提供一條較好的道路，美國是否有計畫協助台灣擴大國際空間？彭斯答覆，川普政府和美國國會都曾經對美國與台灣的關係有過表述，美國「充分遵守與台灣的各項協議和條約，即使我們將持續遵守一個中國政策。」

此外，彭斯表示，南海不屬於任何一個國家，美國將繼續在國際法允許的範圍內行使航行和飛越自由。華春瑩16日在例行記者會上回應，在南海問題上，大陸早就說過，南海航行和飛越自由從來不存在任何問題。

華春瑩也反唇相譏，「請你（提問記者）提醒一下美方有關人士，美國到現在還沒有批准《聯合國海洋法公約》。如果美方能夠盡早批准並遵守《公約》，我想將更加有利於維護南海地區的和平穩定。」

華春瑩說，陸方曾經多次問美方或者聲稱南海航行自由有問題的人，請拿出證據來，證明有哪個國家的哪艘船、哪架飛機、什麼時候在南海航行或者飛越時遇到了問題？陸方的立場非常明確，願與地區國家一道，堅定維護各國依據國際法所享有的真正的航行與飛越自由，同時堅決反對那些打著所謂航行自由的幌子損害南海沿岸國主權與安全利益的行為。

(中國時報)

金正恩再度耀武 施壓川普

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。