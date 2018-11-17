外資唱衰半導體 選舉行情難囉

2018年11月17日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

智慧型手機銷售疲軟，又有貿易戰攪局，美系外資一口氣調降我國5大半導體目標價，「砍殺」最大的聯發科，評等由加碼連降2級至減碼，目標價由290元下修至205元，下修幅度高達29％；分析師表示，這只是第一槍，經濟基本面表現趨弱，選前進入倒數一周，今年選舉行情難期待。

大盤將呈現整理格局

國泰證期研究部分析師蔡明翰指出，近來蘋果公司及供應商利空不斷，費城半導體指數領跌，科技股持續偏弱的情勢，短期內恐怕難以翻轉；台股指數受科技類股壓抑，近期恐難有表現。

外資昨大砍國內5大半導體評等、目標價後，台股受台積電、聯發科等股價走弱拖累，指數由紅翻黑，收跌29點，9800點大關再度失守；富蘭克林華美投信解讀，強勢股在低迷情緒干擾下，走勢暫時受挫，台股大致維持整理格局。

台股持續反應科技類股的利空，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏認為，陸美貿易戰恐怕持續攪局，加上美股走勢變化多空消息，將左右台股接下來的走勢，短期來看，地方選舉在即，選前的不確定因素將壓抑台股近1周的表現，推估大致維持在9800附近的整理格局。

留意陸美貿易新轉機

蔡明翰認為，投資人多少有選前政府會護盤的心理因素，台股賣壓獲減輕的情況下，不至於出現大幅波動，接下來投資人得面臨全球經濟成長率減緩、G20川習會後的變化，台股才真正面臨挑戰。

展望後市，廖哲宏認為，選舉不確定性上揚，加上美股反彈動向不明，干擾牽制雜音變數仍多，在能見度有限下，大盤難有特別表現；但可留意陸美貿易是否出現轉折，若有進一步的和解可能，股市有機會進入利多階段。

(中國時報)