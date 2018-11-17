合庫柬埔寨拓點 3箭齊發

2018年11月17日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

擴大海外版圖，合庫銀行柬埔寨拓點再下一城！合庫銀行日前由董事長雷仲達率領總行高階主管赴柬埔寨西哈努克支行及永盛支行主持開幕儀式暨盛大慶祝酒會，受到當地台商及柬國廣大客群熱情歡迎，展現決心推進扎根柬國行動力，合庫銀近期內部董事會也通過增設金邊堆谷支行規畫案，顯見合庫將持續在柬國開枝散葉。

雷仲達表示，未來將以金邊市金邊分行為樞紐，搭配市內各支行，連結柬國北方的暹粒支行及南邊的西哈努克支行，鎖定黃金三角布局，由單一據點串連成線，進而擴展成面，覆蓋柬國重要經濟發展地區，提供完整金融服務網絡。

合庫長期響應政府新南向政策，深耕東南亞金融市場，追隨台商發展腳步，提供全方位金融服務。在東協國家布局策略中，以聚焦柬埔寨為主，加計新成立的2家支行，該行於柬國服務據點已高達7處，創下合庫在海外單一地區設立最多據點的國家，為柬國區域布局再創新猷。

合庫於105年跨出金邊市，北進柬國第三大城市暹粒市（吳哥窟）設點，為首家設立據點的台資銀行，如今再次邁開腳步，南進柬國濱海第二大城市西哈努克市設點，主要瞄準金邊市南方通往西哈努克港的前哨站加華工業區及安達工業區，採雙管齊下方式規畫西哈努克支行及永盛支行，另未來預備申設的堆谷支行，更可強化合庫於金邊市北邊的服務網域。

柬埔寨目前政經局勢相對穩定、人口結構年輕、出口銷往歐美地區免關稅及無外匯管制等4大優勢，107年經濟成長率預計達6.8％，經濟發展亮眼。合庫銀行服務對象除台商客戶外，當地企業及個人占總客群9成以上，其業務型態包含聯合貸款、一般企業貸款、個人房貸及信貸業務，並提供美元及柬幣等存匯款業務服務，金融產品及服務持續多元，亦為合庫銀行配合政府新南向政策及海外在地深耕的成功標竿。

合庫銀行朝成為國際化銀行邁進的企圖心旺盛，近5年海外布局據點迅速擴增至現況的22個，觸角橫跨歐、美、亞、澳四大洲，且持續增設中。

(中國時報)