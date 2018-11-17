台銀攝影季 飛揚雲采奪冠

「2018臺灣銀行藝術祭-攝影季」攝影比賽16日頒獎，台銀董事長呂桔誠（左二）與總經理詹庭禎（左一）、國立歷史博物館館長廖新田（中）、評審委員翁庭華（右二）等人出席，與第一名台銀卓越獎得主許承睿（右一）合影。（張鎧乙攝）

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中國時報
／台北報導

2018台灣銀行藝術祭攝影季攝影比賽，以「建‧構永續 築‧競未來」為題，鼓勵攝影愛好者發揮創意，透過光影的魔法，將百年來台灣的在地建築，跨越時代積累的文化資產透過影像轉化為永恆的藝術創作，經評選，由參賽者許承睿，以「飛揚雲采」為名，拍攝雲彩流動彰顯總統府、台銀總行建物風華，拿下第1名、榮獲台銀卓越獎。

「去年藝術季強調『台灣生命力』，這屆主軸放在建築，以建築展現社會文化底蘊！」台銀董事長呂桔誠表示，為向藝術家們致敬，台銀除收藏這些攝影作品，2019年台銀月曆也將這採用這些精彩的參賽作品，讓這些創作不僅在全省台銀分行據點呈現，台銀客戶家中、辦公室也都看得到。

這屆比賽邀請國內知名重量級攝影藝術專家擔任評審委員，包括翁庭華、鍾榮光、江村雄、徐明景、簡榮泰等。召集人翁庭華說，文化是立國的基礎，一個繁榮的先進國度，本身要有文化與之並駕齊驅。他並引述歌德的詩說，「建築是凝固的音樂，音樂是流動的建築」，參賽者透過鏡頭光影的視角魔法，將各時代建築與藝術融洽調和成為充滿活力的藝術品。

拿下第1名的許承睿指出，獲獎作品主題分別是總統府與台銀總行，那天天氣很好，雲層流動的光影，讓他靈光乍現，在構圖時，特別讓飛揚的雲彩帶出建物風華與時代背景。

台銀表示，許承睿2幅「飛揚雲采」作品，拍攝台銀總行及阰鄰的總統府日治時代建物，以藍天白雲層層飄動，凸顯歷史建物的雄偉與時代意義，其強調設計與內蘊的精神契合，讓古建築在時代進化中，成為文化思想和審美理想的最佳印記，因而獲得評審們青睞。

「2018台灣銀行藝術祭」所有得獎作品將於國立台灣藝術教育館展出至11月21日。延續2017年，該行亦規畫台銀藝術祭－全台巡迴特展。下一站展出將前進東台灣至花蓮松園別館展出。

(中國時報)

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