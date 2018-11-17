2018年11月17日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

台南、高雄住宅戶籍概況

現代人不婚不生比重續增，造就不少單身貴族或頂客族，趨勢也反映在房地產市場，除了北部，台南與高雄也如出一轍。據內政部不動產資訊平台統計，107第2季台南與高雄一人一宅與兩人一宅的占比分為40.42％、45.16％，都比5年前成長，顯示每戶人口2人以下比例逾4成。

一人一宅占比4成

有巢氏房屋研究發展中心資深研究員陳金萍表示，隨著人口結構消長變化，牽動民眾消費、購屋型態出現變化。

陳金萍補充，若根據107年第2季房屋稅籍資料，觀察25坪以內的小宅占比，台南約37.34％，高雄為25.77％，5年來差異不大，沒有明顯變化，顯示南台灣兩大都會區房價相較於北部地區親民許多，即使是單身或頂客族，家庭人口少，不一定會屈就於小宅，在坪數上有更多選擇，可根據自身需求來考量居家使用空間，挑選面積較大的住宅產品，購屋負擔也能控制在可接受的範圍內，相較於房價較高的北部地區，購屋的彈性更為寬廣。

住商不動產企畫研究室經理徐佳馨也指出，台南與高雄兩地房價低，但因為供給多為兩、三房產品，購屋人在選擇上也多有偏好，造成家中人數雖然減少，坪數卻沒有明顯反映。

統計今年實價登錄交易資料20坪以下的小宅，台南以永康區交易最多，占所有小宅的33％，高雄則是三民區為主要交易熱區，占高雄小宅交易總數25.5％。

1字頭房價頗親民

徐佳馨指出，就區域分析，近期來說，台南自住購屋客多集中在東區、永康、安南等地，高雄則為左營、鳳山、新興。其中，台南東區中古電梯住宅平均成交單價每坪約14.8萬元、安南約11.3萬、永康為13萬；至於高雄鳳山區中古電梯住宅房價約13.1萬、新興約13.5萬，左營則為16萬。

「單身經濟購屋風從雙北都會區逐漸往南吹！」台屋房屋智庫發言人張旭嵐表示，小資族即使已有足夠償貸能力，但多半總價受限，加上生活成本較低，開車上班的比搭捷運的多，因此單身購屋者不會侷限於特定區域，也不一定要沿捷運而居，而是選擇單價居中，具生活機能的蛋白區為主，再從中考慮工作地緣性等因素，南台灣因為房價相對北部親切得多，500萬成家不是難事，兩房帶車位的房型為熱門購屋選擇。

(中國時報)