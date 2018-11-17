興富發強勢推案逾200億

2018年11月17日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

位於高雄苓雅區三多二路的「文化潤隆」鄰近文化中心，商圈成熟，生活機能便利，為三多商圈區內20多年來，首見大樓新案。（潤隆提供）

在台南安平區永華路，興富發集團也打造了適合首換的巴洛克建築「博悦」鄰近台南市政府、新光三越、慈濟中小學，市場接受度高。（興富發提供）

近年來積極在全台北、中、南主要會推案的興富發集團，近期更加大力度深耕台南、高雄，據瞭解，在兩地市場已公開、潛銷中案量即逾200億，其中潛銷中的新案，如位於台南總銷21億的「真愛No.2 潤隆」、位於高雄總銷45億的「美樹大悦」可望於選後至明年初間先後公開。

興富發總監林志龍指出，台南科學園區為台南地區創造許多就業人口紅力，每年新進員工逾1.5萬多人，提升周邊首購、首換需求。

看好台南發展，興富發光是在台南安平區便購入逾萬坪土地，已推出「新悦城」1、2期等案，近期位於國平北重劃區國平北路的「真愛No.2潤隆」也已進場潛銷，主要規畫為24至35坪、2至3房的產品，2房的廣告戶總價約399萬。

林志龍指出，近年來政府大力在安平區推出多項重大工程，除前瞻計畫擬建輕軌捷運，另有「安平港遊艇碼頭區開發案」由本地業者與新加坡悅榕集團合作，在區內打造遊艇碼頭、商場、飯店以及遊艇可開到門口的villa，讓興富發相當看好此區發展，除了上述個案，明年下半年還將分兩期推出新案，而鄰近億載金城的國際精品飯店也將在2020年完工。

在安平區永華路二段，興富發集團也打造了，適合首換的巴洛克建築「博悦」，由於鄰近台南市政府、新光三越、明星學校慈濟中小學，生活便利，公開1個月已銷售2成，市場接受度高。

興富發集團在高雄更可謂重案雲集，據瞭解，今年底明年初將問世的個案便高達7案，興富發特助苗青德指出，幾年前市場熱絡，吸引不少短炒投資客進場購屋，自住客約占5至6成，不過，現在自住客大幅提升至7至8成，為此，規畫個案主要鎖定這股強而有力的自用需求，自然締造不錯銷售成績。

近期進場潛銷的「美樹大悦」位於高雄市三民區十全三路與中華二路口，鄰近占地12.6公頃的中都濕地公園，主力坪數為23至37坪，由於基地廣達2159坪，建有泳池、健身房等多元化公設，預計明年初公開。另位於苓雅區三多二路的「文化潤隆」鄰近文化中心，商圈成熟，生活機能便利，為三多商圈區內20多年來，首見大樓新案，半徑五分鐘路程範圍內有國中小至大學等6所學校，大樓主力坪數約23至38坪、2房總價約600萬。

(中國時報)