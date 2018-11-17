解決雙老危機 都更勢在必行

2018年11月17日 04:11 中國時報 （筆者為永慶房產集團業務總經理葉凌棋）

台灣目前正面臨「雙老」危機，不僅人口光速老化，只花了24年、全球最快速度，老年人口占比便已突破14％，進入「高齡社會」，且建築物高齡化的現象也堪憂，據內政部不動產資訊平台統計，全台住宅屋齡在30年以上的戶數高達410.4萬戶，其中新北、台北囊括前二名，新北老舊住宅70.1萬戶，台北也有61.1萬戶，大台北地區合計高達131.2萬戶，其中台北市老屋占全台北市住宅比甚至高達68％。

台灣位於環太平洋地震帶上，地震頻傳，建物須具備抗震能力才能保障民眾居家安全，921大地震前興建的建物沒有耐震設計，地震強度超過5級以上，就可能造成災害，因此，在「雙老」危機下，都市更新刻不容緩，民眾生命財產安全才能獲得保障。

以雙北市來說，屋齡30年以上的住宅超過130萬戶，相當於有300、400萬人有居住安全的疑慮，且多半是沒有電梯的公寓，老人居住的比例更超過一半，若是行動不便的老人，住公寓如同監禁一般，雖然政府提出老公寓增設電梯的整建維護補助方案，但對於老人家「行」的需求，有時間的迫切度，光是住戶協調就可能面臨大挑戰，因此，為解決「雙老」問題，都市更新是根本的解決之道，且勢在必行。

目前都市更新龜速的原因大約可歸納成三點，分別是誘因不足、都更審查程序冗長、以及公權力不彰，若能增加誘因，容積獎勵明確化，降低風險，開發商投入意願可望提升；同時應加速修法，提升行政效率，簡化流程，解決程序冗長問題；最後是「拔釘」，過去都更案曠日廢時，多是遇到「釘子戶」的問題，期待公權力介入，落實代拆機制，才能掃除路障，解決爭議，讓都更案順利推動。

現今老屋重建以《危老條例》與《都更條例》雙軌並行，《危老條例》因沒有最小面積限制，因此，《危老條例》即是解決小面積、產權單純的透天住宅結構安全問題的好方案，至於《都更條例》修正案目前仍在立院審議中，期盼能擺脫都更民粹，盡速修法通過，讓容積獎勵明確化，都更資訊公開透明，減少爭議，讓都市更新商機「看的到、吃的到」。

(中國時報)