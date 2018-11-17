居家創意fu－分隔板、收納盒解圍 空間煥然一新

2018年11月17日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

房價高漲，小坪數低總價房子應運而起；IKEA建議，將收納空間規畫4區域，針對近日採買最大宗的化妝品、服飾、鞋帽、生活雜貨用品等分類，善用透明收納盒，透過向上堆疊的方式，不僅解決不小心買太多的收納難題，也可趁最近換季，將其他物品重新分類歸納，並加入個人喜愛的居家風格元素，讓空間煥然一新。

台灣人到底多愛買?根據Boxful任意存調查，64％受訪者已在雙11、周年慶檔期購買商品，平均購買次數為2.6次，金額達1萬624元，有趣的星座購物分析指出，巨蟹、雙子最愛買，牡羊、金牛最念舊、愛囤貨。

對於體積小、瓶瓶罐罐的保養、化妝品，IKEA建議，可以在現有的抽屜櫃裡，依據保養、彩妝、工具等種類設置收納分隔盒，尤其以可彈性拆卸的隔板最好，淺碟的收納盤可以整理眼影盒、遮瑕膏等小型彩妝品，而分隔板裁出合適大小，可以將粉餅、腮紅、唇膏排排立起來，既節省空間、也容易拿取。

若現有收納空間不足，則可以使用小型推車，搭配花盆等分類小物，收納歸類刷具、化妝用品，從頭到腳的保養品都能妥善分類，成為移動式美妝站。

對於喜愛收藏鞋子的蜈蚣們，IKEA表示，多種玄關收納方案，利用上牆層板增加鞋子收納空間，並搭配窗簾桿掛帽子；而項鍊、耳環等飾品，不妨像藝術品般吊掛在牆面上，收納兼展示，出門搭配超方便。

在雙11祭出低價優惠誘因下，松果購物公關王佩琦觀察，許多家庭將食品類大量囤貨，受到環保意識抬頭，許多消費者開始選購可重複利用的環保袋、環保盒等品項，王佩琦建議，可將食品分裝成為小包裝，利用分隔保鮮盒外標示日期，以確保商品新鮮程度及建立食用順序，幫助家庭主婦精準收納及規畫食品料理時程。

(中國時報)