SBL雙洋將 誰領風騷

2018年11月17日 04:11 中國時報 黃及人 ／綜合報導 ／綜合報導

台銀洋將史密斯之前當過林書豪在火箭時期的隊友。（中華籃協提供）

台啤中鋒塞瑟夫運球硬闖禁區。（中華籃協提供）

裕隆洋將桑尼是巴勒斯坦國家隊主力之一。（中華籃協提供）

隨著超級籃球聯賽（SBL）第16季17日於桃園巨蛋開打，這個邁入職業化的最終球季，將有包含「雙洋將」、「本土球星」、「璞園衛冕」與「增列第6循環」等4大觀戰重點，也讓球迷知道號稱「半」職業的SBL，新球季有何改變！

外援新制 改變生態

始終對外不肯承認自身是職業聯賽的SBL，為了邁入真正職業化，新球季最大改變就是引進「雙洋將」新制，除了設有兩名洋將身高合計不得超過405公分限制，也規定4節6人次的洋將調度限制，徹底改變SBL原本競爭生態。

因為如今各隊都有兩名可以主宰戰局的洋將，就以過往中華職籃或中國大陸CBA例子來看，太過強大的外援，往往會讓本土球員發揮受限，但過去的後段班球隊，也有可能一舉翻身成功，SBL可看性與娛樂性確實增加不少。

本土球星 搶冠關鍵

不過籃球場上畢竟是有5名球員，光靠兩名洋將，還是不太容易取勝，此時本土戰力就很關鍵，其實目前7隊陣中都有1名以上的本土球星坐鎮，搭配一些值得期待的未來新星，球迷當然也需觀察這些本土好手在新球季的表現。

像是璞園有簡浩與彭俊諺、裕隆有呂政儒與周柏臣、金酒有蘇奕晉與張容軒、達欣有蘇翊傑與林宜輝、富邦有張宗憲與蔡文誠、台啤有蔣淯安與周伯勳、台銀有陳順詳與張博勝，這些球星在新球季表現好壞，將直接衝擊各隊排名。

璞園衛冕 充滿變數

至於尋求衛冕的桃園璞園，新球季跟上季陣容變化不大，上季總冠軍賽MVP戴維斯雖因傷缺陣，找來瓊斯、麥克兩名洋將在熱身賽表現還算不錯，本土戰力則有2013年選秀狀元呂奇旻加盟，看來仍具新季爭冠的足夠本錢。

只是本季改採「雙洋將」，徹底拉近各隊實力差距，也讓璞園衛冕之路充滿變數，儘管璞園總教練麥班達擅長整合球隊戰力，更能做出精準對戰分析，瓊斯、麥克兩人卻不是跟隨璞園多年的戴維斯，融合度與配合度有待觀察。

第6循環 考驗票房

新賽季的另一重大變革，就是為了迎接職業化，特別增列例行賽第6循環，時間將從明年3月開始，屆時將會打破SBL一天打2或3場比賽的慣例，改成每天只打1場，徹底考驗球迷購票進場意願，也為了職業化當作測試。

屆時SBL不僅每天只打1場，更需面臨周二到周五的票房「毒藥」考驗，就算各隊舉辦主場日花錢動員，恐怕也很難逃過票房奇慘命運，只是這樣的陣痛期勢所難免，畢竟當前就是趕鴨子上架，一切就為明年完成職業化！

(中國時報)