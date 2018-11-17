SBL轉骨 別搞成菜市場盃

2018年11月17日 04:11 中國時報 黃及人 ／綜合報導 ／綜合報導

幾乎在「趕鴨子上架」情況下，超級籃球聯賽（SBL）明年邁向職業化，不再是所謂「半」職業，但剩下短短不到1年，除了拿剛開打的第16季當測試，卻沒有任何實際職業化的行動或規畫，SBL真的準備好職業化了嗎？

想要做到真正職業化的第一步，就是成立具備專業經驗、獨立自主性與營運經費的職籃公司，而不是像現在依附在中華籃協之下，可是職籃公司所需要的相關人才，在目前國內可說相當缺乏，並非是隨便任何人都可接下這個重擔。

或許有些人想很簡單，反正砸錢就好，只要有了政府金援，SBL就能順利職業化，問題是目前包含職籃公司的成立、各縣市場館的租借、專業裁判與場務賽務人員的訓練、專業行銷公司的找尋等課題都沒在做，也不知何時能做。

其中最重要的行銷執行單位，從SBL新球季相關措施就可看出，根本沒人在乎，就算第16季行銷費用高達1000萬元，可是負責執行的公關公司，竟在本月初才告定案，所有宣傳企劃與主場規劃都還沒開始，經費更被限制。

所以先前才會發生SBL新球季都要開打了，卻幾乎找不到任何廣告宣傳，勉強沾上邊的，可能只有轉播單位的電視廣告，開打記者會也遲遲等到14日才辦，難怪有些球迷就連上周打過5天熱身賽，17日就要開打都不知道。

更讓SBL感到難堪的是，相較於SBL毫無動靜，號稱台灣唯一職籃球隊的寶島夢想家，18日將進行東南亞職籃聯賽（ABL）第2季開幕戰，他們的相關行銷、廣告與票務宣傳，等同狠狠賞了號稱即將職業化的SBL一巴掌。

因為夢想家在開打前1個月，就已兩度召開記者會，除了宣傳田壘、李學林與陳世念3大國手加盟，更設計開季影片、周邊商品與季票，更別提在夢想家主場開打時，無論啦啦隊、DJ、攤商或場館氣氛，都完勝「混」了15年的SBL。

說職業化確實很容易，可是要有實際作為，才有辦法真正幫助SBL成為職業聯賽，就以目前來看，SBL根本一點也不職業，反而像「菜市場盃」，也讓人不禁相當憂心明年的職業化，只盼這一切不要是噱頭或亂砸錢罷了！

(中國時報)