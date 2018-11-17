前NBA探花參戰 引爆軍備競賽

達欣洋將梅約這幾天努力調整時差，希望周末SBL新球季開打時可以為球隊做出最大貢獻。(中華籃協提供)

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中國時報
／綜合報導

自從宣布超級籃球聯賽（SBL）新球季改採雙洋將，各隊無不趁機補強，其中台北達欣動作最為積極，爆冷挖來2008年NBA選秀探花梅約，台銀也有林書豪前休士頓火箭隊友葛雷格史密斯，宣告越來越多NBA好手投入SBL戰場。

梅約堪稱SBL史上最大尾的洋將，除了擁有選秀探花背景，更在多倫多灰熊連兩年擔任主力，要不是2016年涉入禁藥風波，讓梅約痛失NBA舞台，SBL也不太可能找來這位名聲響亮的昔日NBA戰將，他更具備額外宣傳效果。

只是梅約來台報到過程一波多折，除了他自己護照不見補辦，他老婆護照也出問題，甚至好不容易坐上聯合航空班機，都碰上飛機零件故障的怪事，幸好他在11日晚上順利抵台，接下來就等18日達欣與台啤之戰親眼目睹他的身手。

至於台銀也找來葛雷格史密斯，當初他在火箭要不是遭到刻意冷凍，如今他很可能還在NBA打球，他在上周的熱身賽，已經提前展現他的過人身手，搭配先前在菲律賓職籃表現優異的伍茲，讓人不期待台銀新球季表現都很難。

也需球迷關注的新洋將，就是裕隆找來的巴勒斯坦國家隊主力桑尼，他在2015年長沙亞錦賽表現優異，隻手帶領巴勒斯坦躍居黑馬勁旅，搭配今年瓊斯盃冠軍加拿大得分王威廉斯，相信本土戰力也很堅強的裕隆不容小覷。

另外富邦中鋒歐頓與金酒前鋒索普，也都具有NBA打球資歷，台啤愛德與塞瑟夫、璞園瓊斯都具一定伸手，相信SBL在這些優質老外加入後，絕對可以打出全新氣象，只是光靠球員拚命還不夠，說到底還需球迷願意進場聲援。

(中國時報)

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