台灣網球新星 擺出接班架式

「小鋼炮」梁恩碩今年大放異彩。（四維基金會提供）

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中國時報
／台北報導

今年台灣網球雙打好手莊佳容宣布退休，一哥盧彥勳目前養傷中，不過後面已經慢慢看到年輕選手準備接棒。中華網協選訓委員蘇嘉祥表示，協會早在6、7年前就積極爭取資源培養青少年選手，也希望看到國內能夠像國外有專業的網球學校、訓練營，讓小將們可以不用出國就能獲得最好的指點。

目前台灣未滿20歲的選手當中，曾俊欣、許育修、梁恩碩、葛藍喬安娜等好手嶄露頭角，梁恩碩今年初在澳洲網球公開賽青少年組包辦女單、女雙冠軍，創下台灣網壇新紀錄，7月份在WTA南昌公開賽收穫WTA職業賽首勝，8月在雅加達亞運奪女單銅牌；曾俊欣則在今年法網、溫網勇奪青少年男單冠軍，還是青少年世界球王，兩人未來值得期待。

蘇嘉祥說：「梁恩碩不錯，現在又找了教練馬偉開協助，只要維持正常訓練，我相信她的未來相當樂觀；至於曾俊欣，他最近和國際知名經紀公司IMG簽約，代表他的表現已經獲得國際注意，過往IMG在判斷簽約選手的眼光也相當準確，證明曾俊欣的實力值得肯定。」

平常多在國外比賽、訓練的梁恩碩，本周回台灣參加台北海碩女子網球公開賽，很爭氣地在單、雙打都闖進8強，她展現出穩定的心理素質，技巧上發球、抽球都有一定水準且球質重，教練詹謹瑋曾多次稱讚她「心臟超大顆」，她則期許自己能效法瑞士名將費德勒，在球場上可以打出優雅的比賽，面對破發危機時，也能以冷靜的心態面對。

(中國時報)

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