醫師：事隔多日死亡 關連性難說

2018年11月17日 04:11 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

遭誤注射尿液進入體內是否會造成感染？醫師表示，要看取尿的病患是否合併有其他的感染疾病，如果有，尿中就可能含菌，誤打入人體內，有可能因而感染造成菌血；至於是否因而死亡？若病患在短時內出現敗血等症狀，就較難排除相關性，若隔了很多天才死亡，其中的關連就不一定很高了。

台大感染專科醫師黃立民表示，尿液經過尿道、包皮均會遭到細菌感染，包括革蘭氏陰性菌、大腸桿菌及皮膚表面的金黃色葡萄球菌等，誤打入人體，血中即會含菌、形成菌血，這時候就要看被打入者的扺抗力，如果扺抗力差，就會出現菌血症，病人會發燒及血壓不穩定，給予抗生素可以預防、治療降低感染，但還是要視病患的狀況而定。

振興醫院內分泌暨新陳代謝科主治醫師石光中表示，臨床上，像是糖尿病、久臥在床或是中風的病患，其抵抗力較弱，感染的風險就會比正常人來的高，病患是否因誤注射尿液死亡？若間隔數日後才死亡，其中的關連就不一定很高了。

衛福部醫事司長石崇良表示，過去從未發生將尿液誤為食鹽水打入病患的案例，將請花蓮衛生局調查瞭解，才能瞭解是單純的人為疏失還是醫院系統管理問題，若是前者，院方就要向家屬說明及補償致歉，但如果是醫院的管理問題，依醫療法最高可處以50萬罰鍰，情節嚴重者，服務項目或其全部或一部的門診、住院業務，將處一個月以上、一年以下停業處分。

(中國時報)