吳經國籲維護選手出賽權

國際奧會委員吳經國15日在本報的專訪中，針對民間發起的東奧正名公投表達不以為然的態度，他表示已經簽署的合約也是對台灣的運動員參與國際競賽有很大的保障。 （季志翔攝）

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中國時報
／台北報導

我國籍國際奧會（IOC）委員吳經國是目前IOC第6資深的委員，也曾在IOC最高權力核心執委會擔任過執行委員。對於最近東奧正名公投他雖不願表示意見，但仍認為維護運動員的參賽權最為重要，目前已有許多選手站出來表態，不要拿他們的前途當賭注，外界應該給予尊重。

吳經國說，1981年簽訂的《洛桑協議》，是為了確保台灣選手參加奧運等國際賽的權利，等於是一把保護傘。如果中華奧會被迫向IOC要求正名，等於破壞協議，自己不要這把傘，IOC也就無義務再維護台灣選手的權益，屆時執委會將做出什麼裁決就很難說。「事前應該把風險評估算進去，確定不會發生最壞結果，才能繼續進行。」吳經國說。

從1988年進入IOC擔任委員至今已30年，當時吳經國才40出頭，是IOC最年輕的委員。他回憶說，一上任，當時的IOC主席薩瑪蘭奇就找他和大陸籍委員何振梁開會，要求他倆解決兩岸體育往來問題。經過協商才確定以中文名稱「中華台北」進入大陸比賽，而1989年北京亞洲青年體操賽也就成了兩岸的「破冰之旅」。

為了加強雙方體育交流，促進和平發展，吳經國還在大陸的廈門、天津、南京創建奧林匹克博物館，加上薩馬蘭奇紀念館（天津），一共4座。還把自己的珍藏，包括舉世無雙的「現代奧運之父」顧拜旦爵士（或譯：古柏丁）手稿100多頁捐出供展覽。

吳經國說，奧運會是一個點，博物館就是一條線，把每個點串起來就成了歷史的見證。奧運不僅是體育競技，也具有教育、文化作用，以及追求世界和平的崇高意義。

此外，吳經國最得意的是事還有擔任國際拳擊總會主席期間，大刀闊斧的改革成果。雖遭到保守勢力反撲，但事後均證明他的想法、做法，對於拳擊運動的發展貢獻卓著。

(中國時報)

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