吳經國籲維護選手出賽權

2018年11月17日 04:11 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

我國籍國際奧會（IOC）委員吳經國是目前IOC第6資深的委員，也曾在IOC最高權力核心執委會擔任過執行委員。對於最近東奧正名公投他雖不願表示意見，但仍認為維護運動員的參賽權最為重要，目前已有許多選手站出來表態，不要拿他們的前途當賭注，外界應該給予尊重。

吳經國說，1981年簽訂的《洛桑協議》，是為了確保台灣選手參加奧運等國際賽的權利，等於是一把保護傘。如果中華奧會被迫向IOC要求正名，等於破壞協議，自己不要這把傘，IOC也就無義務再維護台灣選手的權益，屆時執委會將做出什麼裁決就很難說。「事前應該把風險評估算進去，確定不會發生最壞結果，才能繼續進行。」吳經國說。

從1988年進入IOC擔任委員至今已30年，當時吳經國才40出頭，是IOC最年輕的委員。他回憶說，一上任，當時的IOC主席薩瑪蘭奇就找他和大陸籍委員何振梁開會，要求他倆解決兩岸體育往來問題。經過協商才確定以中文名稱「中華台北」進入大陸比賽，而1989年北京亞洲青年體操賽也就成了兩岸的「破冰之旅」。

為了加強雙方體育交流，促進和平發展，吳經國還在大陸的廈門、天津、南京創建奧林匹克博物館，加上薩馬蘭奇紀念館（天津），一共4座。還把自己的珍藏，包括舉世無雙的「現代奧運之父」顧拜旦爵士（或譯：古柏丁）手稿100多頁捐出供展覽。

吳經國說，奧運會是一個點，博物館就是一條線，把每個點串起來就成了歷史的見證。奧運不僅是體育競技，也具有教育、文化作用，以及追求世界和平的崇高意義。

此外，吳經國最得意的是事還有擔任國際拳擊總會主席期間，大刀闊斧的改革成果。雖遭到保守勢力反撲，但事後均證明他的想法、做法，對於拳擊運動的發展貢獻卓著。

(中國時報)