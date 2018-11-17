與民同樂 音樂會、掃街衝刺

民進黨士林北投區議員候選人鍾佩玲選前周末最後一場音樂會將於18日晚間7時於葫蘆堵海光公園舉行，現場將安排藝人演唱、學生熱舞表演與民同樂。（鍾佩玲提供）

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中國時報
／台北報導

選前最後黃金周末，各候選人把握機會衝刺選情，民進黨士林北投區議員候選人鍾佩玲18日晚間將舉辦「鍾愛台北音樂晚會」，邀請歌手演唱、學生團體熱舞及民謠演唱等節目與民同樂；新黨中山大同區議員候選人蘇恆捨棄舉辦造勢晚會，選擇大掃街與選民接觸，減少擾民及節省競選經費。

有別傳統鑼鼓喧天、旗海飄揚及「凍蒜」不斷的造勢晚會，鍾佩玲競選期間舉辦多場「鍾愛台北音樂晚會」，選前最終場將於周日晚間7時於葫蘆堵海光公園舉行，現場有棉花糖、爆米花、氣球外，還找來歌手黎卉淇開唱，同時還有學生民謠、熱舞表演，陪伴民眾度過周末夜晚。

鍾佩玲辦音樂會 淡化選舉味

鍾佩玲表示，現在很多人對政治冷感或反感，親子音樂會適合全家大小，增加親子相處機會，淡化選舉味，卻不失與民眾分享政見互動的機會，創造不一樣的政治文化。

蘇恆除舉辦競選總部成立大會，競選期間不舉辦大型造勢活動，靠著一步一腳印掃街爭取民眾認同，蘇恆表示，辦活動擾民且耗費資源，與其這樣不如把經費省下來製作扇子、軟糖、面膜等文宣品，掃街時發送跟民眾互動效果更好。

蘇恆棄傳統造勢 減少擾民

松山、信義選區國民黨議員候選人王鴻薇說，本周末除配合市長候選人舉辦大型活動，個人部分則以市場拜票、車隊掃街為主；民進黨候選人許淑華也表示，配合市長候選人姚文智18日舉辦「手牽手、護台北」造勢活動，避免人氣分散，不會再舉辦大型活動，自己仍採戰車拜票、穩扎穩打選戰模式。

(中國時報)

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