市府批蘇膨風 攬功新板特區

國際連鎖飯店希爾頓酒店今年在新板特區開幕。圖為新北市長朱立倫與貴賓舉行啟動儀式。（葉德正翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導
國際連鎖飯店希爾頓酒店今年在新板特區開幕，不僅吸引旅客，也成國際會議活動重要場所。（葉德正翻攝）

民進黨新北市長候選人蘇貞昌多次強調新板特區是他的重要政績，新北市府16日製作大事紀，強調「新板特區計畫」早在1994年尤清縣長年代已發布實施，希爾頓酒店更是2009周錫瑋時代促成，跟蘇毫無瓜葛，直言「蘇貞昌不要膨風」。

新北市自升格後，新板特區陸續有2012年板橋大遠百Mega City、2013年麗寶百貨秀泰影城開幕、曼哈頓金融大樓、遠東百貨企業總部Mega Tower啟用，到2017年的板橋凱撒大飯店、趣淘漫旅與新光人壽新板金融大樓開幕，其中連續8年舉辦的「歡樂耶誕城」，更讓新板特區成為享譽國際的商圈。

經發局：1994年發布實施

但蘇貞昌多次受訪或造勢活動中，不斷強調新板特區是自己重要政績，是他擔任台北縣長時完成的都更典範，更對市民廣場地標「竹筍」相當自豪。

新北市經發局指出，「新板特區計畫」及後續都市規畫，早在1994年就已經發布實施，當時縣長是民進黨的尤清，顯然蘇老縣長刻意掩蓋事實，甚至連同一政黨的前輩所做的努力都視而不見，形同造假。

經發局說，希爾頓酒店進駐，是在2009年周錫瑋前縣長時代，先變更為第二種特定專用區後，才有機會發展商辦旅館，並在今年順利開幕，與蘇前縣長兩任8年，根本毫無關係。

漠視團隊努力形同造假

經發局更說，蘇老縣長居然將國際連鎖飯店進駐明目張膽的視為個人業績，不知是時代久遠，還是想在個人所謂招商成績上，意圖灌水，希望蘇前縣長不要老是收割市府團隊及新北市升格以來，長期共同努力的成果，這成績是市府團隊及全體市民一起打拚的結果，還請蘇前縣長不要隨便膨風，什麼都是你。

蘇貞昌回應，他都是說新板特區是前縣長尤清規畫，蘇貞昌接續完成，不過蘇貞昌強調，市府大樓也是尤清規畫，但從地下四樓建到地上33層樓都是他，現在市長、副市長就在他建的大樓裡面罵他，不知道會不會安心。

(中國時報)

與民同樂 音樂會、掃街衝刺 把握超級星期六 選將衝人氣

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。