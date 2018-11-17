市府批蘇膨風 攬功新板特區

2018年11月17日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

國際連鎖飯店希爾頓酒店今年在新板特區開幕，不僅吸引旅客，也成國際會議活動重要場所。（葉德正翻攝）

民進黨新北市長候選人蘇貞昌多次強調新板特區是他的重要政績，新北市府16日製作大事紀，強調「新板特區計畫」早在1994年尤清縣長年代已發布實施，希爾頓酒店更是2009周錫瑋時代促成，跟蘇毫無瓜葛，直言「蘇貞昌不要膨風」。

新北市自升格後，新板特區陸續有2012年板橋大遠百Mega City、2013年麗寶百貨秀泰影城開幕、曼哈頓金融大樓、遠東百貨企業總部Mega Tower啟用，到2017年的板橋凱撒大飯店、趣淘漫旅與新光人壽新板金融大樓開幕，其中連續8年舉辦的「歡樂耶誕城」，更讓新板特區成為享譽國際的商圈。

經發局：1994年發布實施

但蘇貞昌多次受訪或造勢活動中，不斷強調新板特區是自己重要政績，是他擔任台北縣長時完成的都更典範，更對市民廣場地標「竹筍」相當自豪。

新北市經發局指出，「新板特區計畫」及後續都市規畫，早在1994年就已經發布實施，當時縣長是民進黨的尤清，顯然蘇老縣長刻意掩蓋事實，甚至連同一政黨的前輩所做的努力都視而不見，形同造假。

經發局說，希爾頓酒店進駐，是在2009年周錫瑋前縣長時代，先變更為第二種特定專用區後，才有機會發展商辦旅館，並在今年順利開幕，與蘇前縣長兩任8年，根本毫無關係。

漠視團隊努力形同造假

經發局更說，蘇老縣長居然將國際連鎖飯店進駐明目張膽的視為個人業績，不知是時代久遠，還是想在個人所謂招商成績上，意圖灌水，希望蘇前縣長不要老是收割市府團隊及新北市升格以來，長期共同努力的成果，這成績是市府團隊及全體市民一起打拚的結果，還請蘇前縣長不要隨便膨風，什麼都是你。

蘇貞昌回應，他都是說新板特區是前縣長尤清規畫，蘇貞昌接續完成，不過蘇貞昌強調，市府大樓也是尤清規畫，但從地下四樓建到地上33層樓都是他，現在市長、副市長就在他建的大樓裡面罵他，不知道會不會安心。

(中國時報)