把握超級星期六 選將衝人氣

國民黨11月初在新竹縣舉辦桃竹竹苗造勢大會，前後任6名黨主席接棒推薦黨籍候選人，還連線人氣超旺的高雄市長候選人韓國瑜。（邱立雅攝）

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中國時報
邱立雅、、羅浚濱／綜合報導
民進黨7月就把改革挺台灣列車開到新竹縣，蔡英文總統（前左）更多次走訪新竹縣，替黨籍新竹縣長候選人鄭朝方（前右）站台輔選。（邱立雅攝）

選前超級星期六，蔡英文總統、行政院長賴清德親赴新竹縣，替黨籍縣長候選人鄭朝方造勢，桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅也將合體，催出綠營支持者選票。國民黨籍縣長候選人楊文科將深入對手徐欣瑩故鄉新豐，近距離與選民接觸拜票。徐則邀請柯文哲晚間竹北、竹東夜市掃街。

蔡英文站台 拉抬鄭朝方

新竹縣選情緊繃，蔡英文已第10度造訪，拉抬黨籍候選人鄭朝方聲勢。17日上午到竹北光明一路停車場，替黨籍各候選人站台，新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦也將出席。

新竹市長林智堅走親子路線，17日在關新公園舉辦「小智6號樂園」大型親子歡樂會，活動將推出多項親子節目與兒童同歡遊戲，匯集兒童劇團、馬戲團、挺明日新竹市集、寶劍大遊行、小智商號等一系列童趣十足的精彩內容，同時將募集橘子，號召市民化身「橘友」，一起寫下對明日新竹的期待。林智堅並強調，將堅持「3不1要」選舉文化，只要歡樂不要怒罵，秉持「快樂選舉」的理念。

苗栗縣雙徐 力拚支持

對手謝文進陣營號召市民17日晚參加樹林頭夜市廣場「市民最大、新竹向前進」萬人造勢晚會，預估參與人數將超過1萬5千人。謝文進總部指出，10月6日舉辦成立大會，現場萬人空巷，估計湧入1萬5千名支持者，17日超級星期六造勢晚會，以「市民最大」做為訴求，會有「神祕嘉賓」站台力挺。

苗栗縣長徐耀昌17日晚間6點在苗栗競選總部，舉辦選前之夜造勢晚會，邀集選民共襄盛舉。對手徐定禎繼續走訪18鄉鎮，上午10點在西湖五龍宮、晚上6點南庄永昌宮、6點半苗栗玉清宮，舉辦中小新縣政說明會貼近選民，強調要一步一腳印打贏選戰。

(中國時報)

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