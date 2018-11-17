龍感慨哽咽 燕嗆美化數據

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中國時報
／台中報導

上百位環保學者專家16日連署，肯定台中市長林佳龍改善空汙的努力，讓林感動得快落淚，指出他是台灣所有政治人物中，最重視改善空汙，竟在選舉時成為對方攻擊的訴求。國民黨市長候選人盧秀燕表示，相信學者會發揮道德良心，藉機苦勸林好好整治空汙。

學者力挺 龍由衷感謝

林佳龍指出百位環保學者、專家公開支持這4年來的改善空汙政策，「我由衷感謝，也充滿感慨！」誠如連署書所講，他是台灣所有政治人物、地方首長裡面，最重視改善空汙，且最有成效，竟然在選舉時成為對方攻擊的訴求。

「感慨到我覺得說，公道何在？」林佳龍說，勇於解決空汙的人，反被過去有機會卻不解決的人打擊，期許對手不要把它變成選舉對立的手段，而是一起改善空汙運動。

針對環保專家學者挺林佳龍，盧秀燕說，15日空氣紫害、紅害嚴重，人民卻要出門討生活，相信對手開這場記者會，應是專家學者苦勸林市長勇於面對空汙、整治空汙。

燕勸政府站人民立場

盧秀燕表示，空氣不好，連環保團體都要上街頭舉行抗空汙遊行，相信學者專家會跟人民站在一起，而非為執政當局背書，他們應該是要勸林佳龍與執政當局不要美化數據，也盼專家能勸市府盡速公布「空汙對居民健康影響評估」報告。

盧秀燕拿出監察院調查報告，轟龍團隊對空汙危害沒同理心。對此，台中市環保局長白智榮表示，很遺憾盧委員將空汙當成選舉議題操弄，希望政治人物對公共議題發言要更謹慎。

(中國時報)

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