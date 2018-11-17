黃到公園 涂站路口 蕭赴眷村

2018年11月17日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

民進黨提名爭取連任的嘉義市長涂醒哲，在路口定點向民眾拜票。

無黨籍嘉義市長候選人蕭淑麗（右二）到菜市場拜票，民眾預祝凍蒜。（廖素慧翻攝）

選舉投票倒數，嘉義市長3強選將16日拜票不停腳，國民黨提名市長候選人黃敏惠到河濱公園傾聽民意；爭取連任的市長涂醒哲在路口定點拜票；無黨籍市長候選人蕭淑麗晚上在經國新城辦晚會，鞏固眷村票區。

備戰選前超級周末

黃敏惠16日率青年軍到嘉義市河濱運動公園及地面高爾夫球場拜票，運動的市民反映河濱公園使用頻繁，近幾年沒有整修，路面有板根現象而凸起、龜裂，池塘出現優氧化情形，影響場地的使用，黃敏惠傾聽民意，允諾若重返執政，會啟動「公園2.0計畫」，整修公園特色化，晚上她到嘉樂福夜市拜票。

涂醒哲則在軍輝路橋口輔仁中學對面的路口定點拜票，再出席民進黨提名議員候選人黃盈智競選服務處成立大會，下午到後湖里、圳頭里、王田里車隊掃街拜票。

蕭淑麗一大早到東市場、蘭井街與和平路口拜票，上午主持議會定期會，下午到廣寧街與康樂街口、北榮里拜票，晚上在經國新城辦感恩之夜，回防鞏固眷村票。

3強掃街拜票卯足全力之餘，更備戰17、18日選前最後的超級周休二日的造勢活動及電視政見發表會，總統蔡英文南下高雄輔選之前，17日下午第5度到嘉義市，陪同涂醒哲到溫陵媽廟參香、訪視國民運動中心。

明公辦電視政見會

蕭淑麗於17日晚上在精忠新城舉辦感恩晚會，全力搶攻眷村票；18日上午公辦電視政見會，蕭淑麗、黃敏惠、涂醒哲3強均加強備戰，上場交鋒；18日晚上黃敏惠於市立棒球場停車場辦大型造勢活動，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、前立法院長王金平等人站台。

(中國時報)