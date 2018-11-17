李佳芬心疼 瑜瘦一大圈

2018年11月17日 04:11 中國時報 林宏聰 、 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

韓國瑜妻子李佳芬16日接受電台訪問，透露韓選舉太忙，爆瘦剩62公斤，她心疼到衝去質問黨部人員：「可以這樣折騰他嗎？」李佳芬也笑稱當年初識韓國瑜，聽他述說政治抱負，心裡面只暗想：「又是一個肖仔！」

老公行程滿 她叨念黨工

選戰開始短短1、2個月內，韓國瑜從68公斤瘦到剩62公斤，李佳芬跟到高雄看，驚覺行程竟從早排到晚，連吃飯時間都沒有；現在李佳芬已全面進駐，照顧韓國瑜起居，也幫忙跑一些市場拜票行程。

李佳芬回憶當年剛認識韓國瑜時，聽他描述對政治勾勒的雄心壯志，就覺得他是非常有理想的人，但由於娘家從政，所以深知選舉生活的不正常，她笑說當時看著韓國瑜，心裡想著「又一個肖仔」，只是萬萬沒想到後來變成自己的先生，「那是一個意外」。

有人罵韓國瑜只會「練肖話」，李佳芬辯護說：「練肖話也要有本事啊！」她說，韓國瑜是劍及屨及的人，若當高雄市長，相信他會即刻著手，短中長期配套進行，如今民眾支持度夠，但藍綠盤根錯節的勢力，可能是未來比較大的挑戰。

拍告白影片 向市民推薦

韓陣營昨天發表李佳芬為主角的告白影片「我的先生韓國瑜」，向高雄市民大力推薦，相信韓國瑜能實現選前承諾；韓國瑜則在官方LINE上甜蜜回應，「感恩當年沒被夜襲嚇跑的妳，牽手三十，往後的路因妳依然踏實。」

(中國時報)