選情白熱化 找大咖站台搶票

選前最後衝刺，立委蔣萬安（左一）16日為台北市大安、文山區議員候選人耿葳（左三）加持，懇請大家給年輕人機會。（張立勳攝）

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中國時報
／台北報導
民進黨中山大同區議員顏若芳爭取連任，日前找來爭取黨內初選失利的黨籍議員黃向羣陪同掃街，希望爭取黃的支持者認同。（顏若芳提供）
投開票日倒數計時，16日北市大安、文山區議員候選人王欣儀（中）掃街拜票。（張立勳攝）

選舉進入肉搏戰階段，最後關鍵時刻，藍綠候選人紛找大咖衝刺人氣搶票，前總統馬英九、立委蔣萬安16日分別為國民黨議員候選人王欣儀和耿葳站台，懇請市民支持；未競選連任的民進黨議員黃向羣，也分別為候選人顏若芳、梁文傑一起掃街拜票。

國民黨大安、文山區議員參選爆炸，馬英九擔心好議員會高票落選，昨天特地陪同王欣儀到木新市場拜票，沿路受到民眾熱烈歡迎，市場在地樟文里長林淑珠和市場自治會長劉素琴也陪同力挺，呼籲選民堅定支持王欣儀。

蔣萬安昨也為接棒議員厲耿桂芳的新人耿葳加持，2人一大早就在捷運忠孝復興站外路口，向往來的上班族問好，蔣萬安特別懇請大家給年輕人機會。耿葳說，選區候選人競爭相當激烈，盼支持者搶救她這一席。

民進黨市議員選情緊繃，中山、大同區尋求連任的顏若芳都打出告急牌，而黨內初選失利的黃向羣支持者成為她爭取的目標，黃向羣日前也陪同顏若芳掃街、拜票。

顏若芳分析，大環境影響讓綠營候選人處在逆風狀態，不論新人或現任都很艱困，尤其是中央執政包袱會衝擊得票數，加上此次有時代力量搶票，造成人人自危，再不喊搶救的真很危險，希望支持者能踴躍出來投票。

顏若芳還說，感謝黃向羣願意幫黨籍其他候選人拉抬，每個選民有不同想法，況且都是同黨，兩邊都可以支持，最後交由選民決定。

(中國時報)

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