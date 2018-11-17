割稻尾 騙不了選民

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中國時報

新板特區能有今日榮景，沒有任何一任首長可以獨攬，蘇貞昌誇稱自己在市民廣場蓋了竹筍地標，酸指朱立倫「就是掛上聖誕燈而已」，但如果沒有朱的創意行銷，讓竹筍搖身一變成了享譽國際的聖誕樹，耶誕城怎能吸引近500萬人次到訪、創造數十億商機？如今蘇貞昌再提當初蓋竹筍，到底誰在割誰稻尾？

行政有一體一致性，也是市政能在民主社會能夠穩定向前行原因，新板特區早在林豐正當縣長時代就已委託規畫，尤清年代發布實施，當時的蘇貞昌只是屏東縣長。

當然，現今的市府大樓、廣場是在蘇貞昌任內蓋好，但也不該忘了前人立下基礎，就像海洋音樂祭是蘇貞昌任內開始舉辦，若後繼者中斷，就沒有現在規模如此龐大的國際性音樂節。

蘇貞昌還曾稱讚新板特區年度盛事歡樂耶誕城活動不錯，還不忘強調是朱立倫在自己蓋的地標掛上耶誕燈變成耶誕樹。但老縣長可能忘了，當年聳立在市民廣場的竹筍地標，還曾被謠傳是風水煞物。直到朱立倫上任後，市府結合科技與創意，將「竹筍」透過投影技術，搖身一變成了全台最夯耶誕樹。

近年來耶誕城擴大規模，結合大樓光雕投影，更被全球知名時尚雜誌Harper‘s Bazaar選為全世界最美的19棵耶誕樹。

尤其每年滿滿人潮，帶動周邊商家營業額大幅成長，每年吸金上看數十億元，這可不是蘇貞昌一句「他們就是掛上聖誕燈而已」這麼簡單，前人播種，若後人不照顧施肥，怎麼會有稻子讓蘇貞昌現在來割？

(中國時報)

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