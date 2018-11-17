愛撒嬌黑寶 樂當服飾店員

2018年11月17日 04:11 中國時報 地方中心／綜合報導

桃園探索咖啡店貓Tiger，不但身形優美且個性活潑，只要店家放牠出來，就能馬上和客人打成一片，不怕生的個性獲得不少疼愛。店家表示，Tiger的專長是自己散步後還知道回家，常常離家出走但總是知道回家的路。

今年6歲的浪犬綠茶，6年前在公園流浪時被秦先生和姐姐救援帶回家，從把沙發、桌椅咬壞的破壞大王，透過狗學校搖身一變成能聽從指令的「高知識分子」，至今仍十分活潑。

「狗狗也能做SPA！」喜愛毛小孩的鄒文廣、藍秀連夫婦，看中新竹地區毛小孩有美容及住宿等需求，7年前在竹北市開設多利寵物時尚生活館，用愛心服務毛小孩，也和飼主建立良好的信任關係，連續獲得新竹縣政府寵物業查核評鑑優等的最高榮譽。

狗醫生上課了！元培醫事科技大學寵保學位學程今年招收第一屆學生，其中一項發展特色是與長照醫療息息相關的動物輔助治療專業領域，校方特別邀請狗醫生協會的Dr. Caesar狗醫師團隊講解及示範，師生們獲益良多。

中壢市著名的大時鐘商圈，是中壢年青人最愛逛街買服飾的地方，其中「Only Korea」服飾店，除了有隻受歡迎的狗店長古古，還有一隻愛撒嬌的黑色貴賓狗店員「黑寶」，當古古去休息時，黑寶就會換班上去，和來到店裡的客人撒嬌。

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(中國時報)