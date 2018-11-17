愛撒嬌黑寶 樂當服飾店員

愛撒嬌的黑色貴賓狗店員「黑寶」，不愛洗澡，卻愛穿格子系和公主系列的服裝，假裝自己是狗貴婦。（陳麒全攝）

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中國時報
地方中心／綜合報導

桃園探索咖啡店貓Tiger，不但身形優美且個性活潑，只要店家放牠出來，就能馬上和客人打成一片，不怕生的個性獲得不少疼愛。店家表示，Tiger的專長是自己散步後還知道回家，常常離家出走但總是知道回家的路。

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中壢市著名的大時鐘商圈，是中壢年青人最愛逛街買服飾的地方，其中「Only Korea」服飾店，除了有隻受歡迎的狗店長古古，還有一隻愛撒嬌的黑色貴賓狗店員「黑寶」，當古古去休息時，黑寶就會換班上去，和來到店裡的客人撒嬌。

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(中國時報)

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