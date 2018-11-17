龍鄭合體催票 燕攜妹掃街

2018年11月17日 04:11 中國時報 盧金足 、 林欣儀 、 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

國民黨台中市長候選人盧秀燕（中）站上戰車掃街拜票，主播妹妹盧秀芳（右二）比出OK手勢，助選架式嫻熟。（王文吉攝）

大里是台中市大票倉，也是國民黨台中市長候選人盧秀燕競選總部大本營，台中市長林佳龍與桃園市長鄭文燦16日下午直搗大里，從內新橋頭出發展開車隊掃街拜票；國民黨市長候選人盧秀燕的妹妹、主播盧秀芳，16日也特別到台中陪盧秀燕車隊掃街，向選民請託。

鄭文燦帶來《鄭文燦模式》新書，翻開首頁就是他和林佳龍30年前合照，兩人從學運到擔任直轄市長，互相約定選舉要相挺。林佳龍強調，選舉最後催票動員是勝選關鍵，對競選連任市長來講「政績是王道」。

林佳龍昨日大清早到谷關，下午梧棲、霧峰，傍晚到大里，晚上出席清水造勢活動，一天跑遍山海屯，重兵布署回防原縣區，還有麻吉鄭文燦一起車隊掃街催票。

盧秀芳陪姊姊盧秀燕站上宣傳車，不斷比出OK手勢，站台架式嫻熟，她笑說，自己休假時間有限，但心疼她很辛苦，特別來加油打氣，也帶了自己滷牛肉，希望幫盧秀燕補充營養。

盧秀燕與盧秀芳沿豐原、后里地區，不斷向民眾揮手致意，有機車騎士特別騎到車旁、幫她加油，也有民眾回以「OK」手勢、表達力挺。盧秀燕笑說，主播妹妹來陪同輔選，還是免費的，很感謝這段時間親人與朋友抽空陪伴掃街拜票，所以更要贏。

(中國時報)