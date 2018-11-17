帶寵物貓狗上班 療癒人心

2018年11月17日 04:11 中國時報 曹婷婷 、 廖素慧 ／綜合報導 ／綜合報導

從事護理工作的黃怡綾，把毛小孩養成一家人。（廖素慧攝）

帶愛犬愛貓上班，是許多狗爸媽的小確幸，「石蓋建築空間規畫設計」鼓勵員工帶寵物到公司，寵物與主人一同上下班，成為公司最溫暖的風景；設計師Anny養有「胖胖」、「嘿嘿」2隻米克斯，毛小孩也發揮療癒人心之效，

建築設計是高壓工作，Anny平日專注工作之餘，騰出不少心思伴愛犬，不只每天煮雞肉給狗吃，更天天帶狗散步，趣稱養狗讓身體變健康，甚至夢想將來買一塊地照顧更多亟需家園的狗兒。

她笑說，以前曾被狗咬，腿上至今還留著傷痕，但非但不畏懼狗，反而受到胞姊養黃金獵犬「大毛」影響，迸發養狗念頭。3年前領養「胖胖」，之後又跟老闆、同事在公司附近救援流浪狗「嘿嘿」和7幼犬，在尚未幫狗找到好歸宿前，最高紀錄曾一口氣在公司養8隻狗。

她說，帶寵物到公司，老闆只要求維持環境整潔，也十分認同寵物之於整體工作氣氛是好的，「大家壓力破表時，逗弄貓狗就瞬間紓壓，毛小孩堪稱是最好的心理療癒師。」

從事護理工作的黃怡綾生育2名子女，還飼養5隻貓咪當毛小孩，等於要照顧7名孩子，每隻貓咪都有奇妙緣分而來到這個家庭，她為牠們取名字，也摸清楚牠們的個性，一家人樂融融。

黃怡綾說，5隻貓咪叫「咪將」、「貝貝」、「皮皮」、「蛋蛋」、「錢錢」，「咪將」是8年前認養的第1隻毛小孩，是公貓也是家裡的老大，眼神流露威嚴，對母貓卻有禮讓的紳士作風。

「皮皮」則是黃怡綾先生趙家賢，任職嘉義市消防局小隊長，有次出任務到圓福寺救回的幼貓，「蛋蛋」是從中途之家抱養回來，個性膽小，稍有風吹草動就受驚嚇開溜，「錢錢」和「貝貝」是公公友人所養的貓所生，不想養了，公公二話不說，抱來送給兒媳收養。

更多寵物趣事請看翻爆APP

(中國時報)